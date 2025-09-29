Ingreso a 1er año 2026: se mantiene el sistema mixto para la asignación de vacantes

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación informó que para la asignación de bancos para el ingreso de alumnos a 1er año del ciclo lectivo 2026 se mantendrá el sistema mixto.

En las escuelas donde los aspirantes no superen los bancos disponibles, la asignación será directa.

En las instituciones donde la demanda sea mayor a las vacantes, la asignación y distribución se realizará de la siguiente manera:

En 20 escuelas con sobredemanda histórica habrá una instancia evaluativa de contenidos básicos de Lengua y Matemática.

En las demás instituciones sobredemandadas, la asignación será a través de INPROJUY.

Se acercan fechas importantes

Del 13 al 17 de octubre: primera preinscripción online (en una sola institución de preferencia).

28 de octubre: primera instancia de asignación y distribución de vacantes a través de INPROJUY.

31 de octubre: instancia evaluativa en las 20 escuelas con sobredemanda histórica.

Más info en nuestra página web https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026/