Jujuy al d\u00eda \u00ae - Con la digitalizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n de cada paciente, los equipos profesionales pueden agilizar consultas y atenci\u00f3n. A trav\u00e9s de la Unidad de Inform\u00e1tica, el Ministerio de Salud de Jujuy avanza con la implementaci\u00f3n de la Historia Cl\u00ednica Electr\u00f3nica (HCE) en las diferentes regiones de la provincia sumando esta semana a los hospitales General Belgrano de Humahuaca y Salvador Mazza de Tilcara, con la correspondiente capacitaci\u00f3n a los equipos de Estad\u00edsticas, facturaci\u00f3n y profesionales de la salud. Teniendo en cuenta la modernizaci\u00f3n del Estado que impulsa el Gobierno de la Provincia y de acuerdo a los ejes del Plan Estrat\u00e9gico de Salud II, la HCE permite disponibilidad de los datos cl\u00ednicos de cada paciente para los profesionales actuantes, es decir, acceso a la informaci\u00f3n unificada desde cualquier establecimiento sanitario que cuente con conectividad en la provincia, lo que facilita la toma de decisiones m\u00e9dicas. En este marco, al concurrir a los establecimientos p\u00fablicos, las personas usuarias deben presentar DNI, carnet de su obra social y facilitar un correo electr\u00f3nico y n\u00famero de tel\u00e9fono m\u00f3vil para recibir recordatorios. En el caso del Hospital de Tilcara, junto a la habilitaci\u00f3n de la HCE inici\u00f3 tambi\u00e9n con acceso al Portal de Im\u00e1genes, es decir, centralizaci\u00f3n de las im\u00e1genes m\u00e9dicas denominada SUPERPACS para la disponibilidad de los resultados digitales de estudios de los servicios de diagn\u00f3stico por im\u00e1genes. La Historia Cl\u00ednica Electr\u00f3nica se implementa de manera progresiva desde septiembre de 2024 en el sistema p\u00fablico provincial, logrando la digitalizaci\u00f3n integral de la informaci\u00f3n de Consultorios Externos, Guardia e Internaci\u00f3n en hospitales Pablo Soria, Materno Infantil, San Roque, Centros de Especialidades Norte (CEN) y Centro de Especialidades Sur (CES) \u2013 Snopek de la capital juje\u00f1a, Nuestra Se\u00f1ora del Rosario de Abra Pampa mientras en lo pr\u00f3ximo se sumar\u00e1n hospitales de Maimar\u00e1 y La Quiaca. \u00bfQu\u00e9 es la Historia Cl\u00ednica Electr\u00f3nica? La Historia Cl\u00ednica Electr\u00f3nica es un documento digital o electr\u00f3nico obligatorio, integral, aut\u00e9ntico, inalterable, perdurable, \u00fanico y seguro donde constan todas las actuaciones de los equipos profesionales y auxiliares de la salud respecto de cada persona. Tambi\u00e9n se incluyen los procesos asistenciales indicados y recibidos por cada paciente y los datos actualizados de su estado de salud. Toda esta informaci\u00f3n busca garantizar una asistencia adecuada.Mediada con el uso de tecnolog\u00eda, la Historia Cl\u00ednica Electr\u00f3nica agiliza el proceso de atenci\u00f3n, permite acceso inmediato a los datos del paciente, mejora los tiempos de resoluci\u00f3n y colabora en la toma de decisi\u00f3n m\u00e9dica, favoreciendo adem\u00e1s la propia experiencia de la persona que acude a la consulta. La HCE es una soluci\u00f3n del Hospital Privado Universitario de C\u00f3rdoba cuyo desarrollo corresponde a la Empresa TIPS, adaptando la funcionalidad a las necesidades del sistema p\u00fablico de salud de Jujuy.