Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Dr. Federico Francisco Otaola fue designado como Juez Suplente, en caso de ausencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia u otro impedimento de cualquier naturaleza, para desempe\u00f1arse desde la firma de la Acordada N\u00ba 85\/2025 - rubricada hoy 29 de septiembre - y hasta la culminaci\u00f3n del periodo 2025. La designaci\u00f3n fue realizada en raz\u00f3n del fallecimiento del Juez de la Suprema Corte de Justicia Dr. Sergio Marcelo Jenefes, quien fuera designado mediante Acordada N\u00ba 168\/2024 como Juez Suplente. As\u00ed tambi\u00e9n, en la Acordada N\u00ba 85\/2025 se considera que el Dr. Federico Francisco Otaola reviste el car\u00e1cter de Juez Decano de la Suprema Corte de Justicia, por lo cual corresponde designarlo como Juez Suplente hasta la culminaci\u00f3n del periodo 2025.