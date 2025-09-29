Jujuy al d\u00eda \u00ae - Autoridades del Ministerio de Educaci\u00f3n compartieron junto a las comunidades educativas la emocionante entrega de premios, realizada el s\u00e1bado 27 de septiembre, en el cierre de la 74\u00ba Fiesta Nacional de los Estudiantes. \u201cUna vez m\u00e1s los estudiantes nos demostraron que un sue\u00f1o se hace realidad cuando hay perseverancia, trabajo en equipo con alegr\u00eda y respeto, y por sobre todo, ganas de progresar\u201d, destac\u00f3 la ministra Serrano.