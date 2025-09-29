Las idas y vueltas en la pol\u00edtica de retenciones junto a la permanente intervenci\u00f3n para frenar el d\u00f3lar evidencian una alarmante falta de previsibilidad. As\u00ed, toda apuesta por una recuperaci\u00f3n genuina pierde fuerza y credibilidad Jujuy al d\u00eda \u00ae - El \u00e9xito de toda pol\u00edtica econ\u00f3mica, especialmente cuando se trata del crecimiento sostenible a largo plazo, depende de la previsibilidad en las reglas de juego. Los empresarios que invierten en el sector real -construyendo f\u00e1bricas, contratando personal, estableciendo comercios o servicios- requieren normas estables con el tiempo para planificar y tomar decisiones informadas. Los imponderables y cambios de precios son inherentes a la econom\u00eda, pero a esos riesgos no se deben sumar los generados por el propio gobierno a trav\u00e9s de medidas imprevisibles. El 15 de marzo, Javier Milei dijo en Expoagro: \u201cEntendemos la necesidad imperante de bajar las retenciones, pero no le sirve a nadie que las bajemos para sacar r\u00e9dito pol\u00edtico en las elecciones y despu\u00e9s el modelo revienta\u2026 Nosotros queremos eliminar... pero para que sea duradero hay que hacerlo de la forma correcta... en la medida en que se vaya consolidando la pol\u00edtica vinculada al equilibrio fiscal y la reducci\u00f3n del gasto\u201d. A pesar de esas declaraciones, en menos de seis meses cambi\u00f3 de postura. Redujo las retenciones esencialmente para obtener r\u00e9dito pol\u00edtico ante la suba del tipo de cambio y, adem\u00e1s, necesit\u00f3 el respaldo del Tesoro de Estados Unidos para calmar la inestabilidad cambiaria. Milei redujo las retenciones esencialmente para obtener r\u00e9dito pol\u00edtico ante la suba del tipo de cambio y, adem\u00e1s, necesit\u00f3 el respaldo del Tesoro de Estados Unidos Vale recordar que antes de esta decisi\u00f3n, Milei ya hab\u00eda implementado una baja transitoria de retenciones. Esta es, en realidad, la segunda vez que recurre a una medida de este tipo. La primera reducci\u00f3n a la soja se concret\u00f3 mediante el Decreto 38\/2025, firmado el 25 de enero de 2025 y publicado el 27 del mismo mes, que disminuy\u00f3 la al\u00edcuota para la soja poroto del 33% al 26% -y del 31% al 24,5% para subproductos-, de forma temporal hasta el 30 de junio de 2025. Luego, mediante el Decreto 439\/2025, dicha baja se revirti\u00f3 desde el primero de julio. M\u00e1s tarde, en La Rural -el 26 de julio de 2025-, se anunci\u00f3 una reducci\u00f3n \u201cpermanente\u201d para la soja, formalizada el 31 de julio con el Decreto 526\/2025. Sin embargo, en abril, Milei lanz\u00f3 un mensaje de advertencia al sector: \u201cLiquiden ahora porque en junio vuelven las retenciones\u201d, evidenciando la urgencia de d\u00f3lares para las arcas estatales. En los hechos, el recorrido ha sido el siguiente: baja temporal de retenciones a la soja, posterior suba, nueva reducci\u00f3n al 26% y ahora, eliminaci\u00f3n transitoria hasta el 31 de octubre. Estas oscilaciones no buscan resolver la situaci\u00f3n del sector agropecuario, dado que el Estado sigue apropi\u00e1ndose de una porci\u00f3n considerable de la renta del productor. Las reducciones temporales s\u00f3lo persiguen generar ingresos de divisas en momentos en que el mercado cambiario se tensiona. No est\u00e1n pensadas para incrementar la rentabilidad del agro a largo plazo, ni para impulsar un crecimiento sostenido en el sector. Las reducciones temporales s\u00f3lo persiguen generar ingresos de divisas en momentos en que el mercado cambiario se tensiona La verdadera finalidad de esta y las anteriores rebajas de retenciones es frenar una crisis cambiaria, no mejorar la rentabilidad agropecuaria de manera duradera. El apoyo, hasta ahora solo verbal, que el secretario del Tesoro de Estados Unidos manifest\u00f3 al gobierno de Milei tambi\u00e9n contribuye a contener la huida del peso hacia el d\u00f3lar. El reciente decreto que reduce las retenciones (recordemos, cuestiones impositivas que deber\u00edan debatirse en el Congreso) establece que \u201cla baja de retenciones es hasta el 31 de octubre o hasta que se alcance la liquidaci\u00f3n de USD 7.000 millones, lo que ocurra primero. Para acceder al 0% de retenciones, deber\u00e1 liquidarse al menos el noventa por ciento de las divisas entre la entrada en vigencia de la medida y hasta tres d\u00edas h\u00e1biles luego de la Declaraci\u00f3n Jurada de Venta al Exterior\u201d. Manotazo de ahogado Esta condici\u00f3n revela una clara desesperaci\u00f3n oficial por sumar d\u00f3lares de manera urgente, tras la reciente sangr\u00eda y con el fin de evitar que el tipo de cambio supere el techo de la banda. La pregunta central entonces surge sola: \u00bfpor qu\u00e9, si es bueno eliminar las retenciones hasta el 31 de octubre, no lo es eliminarlas de manera definitiva? La respuesta resulta evidente: la medida es un manotazo de ahogado, un intento desesperado de conseguir divisas. Parad\u00f3jicamente, un gobierno que se define como liberal, libertario y anarcocapitalista -una combinaci\u00f3n llamativa de corrientes ideol\u00f3gicas- termina obligando a los exportadores a ingresar sus d\u00f3lares y liquidarlos en el mercado oficial. Esto constituye una intervenci\u00f3n sobre la propiedad privada, ya que el exportador deber\u00eda tener la libertad de decidir cu\u00e1ndo y d\u00f3nde vender sus divisas. El contraargumento oficial suele ser que \u201cson liberales, pero no ingenuos\u201d. As\u00ed, un gobierno que denuncia los males del intervencionismo estatal responde a la crisis con m\u00e1s intervencionismo, en vez de apostar por el libre mercado. Queda por ver cu\u00e1l ser\u00e1 la reacci\u00f3n del mercado en los pr\u00f3ximos d\u00edas. \u00bfConviene al productor vender ahora, aprovechando la baja transitoria de retenciones pero con un tipo de cambio menor? \u00bfO resulta mejor esperar a noviembre, cuando se terminen los incentivos para liquidar divisas y posiblemente aparezcan nuevas presiones sobre el d\u00f3lar? La historia de los acuerdos con EEUU Sobre el \u201crespaldo\u201d de Estados Unidos conviene revisar la historia reciente. En 2001, cuando Argentina transitaba una crisis profunda, Paul O\u2019Neill -entonces secretario del Tesoro- dec\u00eda: \u201cLos plomeros y carpinteros de Estados Unidos que ganan USD 50.000 al a\u00f1o se preguntan qu\u00e9 estamos haciendo con su dinero, por qu\u00e9 deben financiar la crisis argentina\u201d. Es probable que hoy los trabajadores estadounidenses se hagan la misma pregunta que hace veinticuatro a\u00f1os. En definitiva, Argentina transita de un salvataje al siguiente. Primero acudi\u00f3 al Fondo Monetario Internacional para reforzar las reservas del Banco Central, que desembols\u00f3 cerca de USD 14.000 millones en el marco del \u00faltimo acuerdo por USD 20.000 millones. Pero eso no fue suficiente. Ahora el gobierno depende del respaldo del Tesoro estadounidense para evitar una corrida, mientras el ministro Luis Caputo asegura que vender\u00e1 hasta el \u00faltimo d\u00f3lar para sostener la banda cambiaria. El panorama general es claro: demasiada improvisaci\u00f3n, escasa previsibilidad y nula confianza en la conducci\u00f3n de la pol\u00edtica econ\u00f3mica. As\u00ed, la esperanza de una recuperaci\u00f3n genuina se diluye, y los actores econ\u00f3micos solo perciben incertidumbre y riesgo. Roberto Cachanosky Fuente