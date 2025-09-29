El panorama de los ingresos se agrava y crece el endeudamiento entre los trabajadores, seg\u00fan un informe privado Jujuy al d\u00eda \u00ae - El 86% de los trabajadores en Argentina afirma que su salario no cubre sus necesidades b\u00e1sicas. Adem\u00e1s, el 58% de quienes integran la fuerza laboral se\u00f1ala que su poder adquisitivo se redujo en los \u00faltimos meses, lo cual refleja la percepci\u00f3n generalizada de insatisfacci\u00f3n con los ingresos y la p\u00e9rdida de capacidad de compra. La mayor\u00eda no logra conservar su sueldo m\u00e1s de dos semanas. As\u00ed surge de un informe de Bumeran que tambi\u00e9n relev\u00f3 la situaci\u00f3n salarial en el resto de los pa\u00edses de la regi\u00f3n. En Panam\u00e1, el 92% de los trabajadores declara que su ingreso no cubre lo esencial; en Ecuador, el 89%; en Per\u00fa, el 84%; y en Chile, el 83%. En el plano local, casi 6 de cada 10 encuestados sostiene que su situaci\u00f3n econ\u00f3mica personal empeor\u00f3 en los \u00faltimos meses, siendo el porcentaje m\u00e1s alto entre los pa\u00edses analizados. En Chile, el 46% comparte esta percepci\u00f3n; en Panam\u00e1, el 35%; en Ecuador, el 32%; y en Per\u00fa, el 27 por ciento. Solo un 10% de los argentinos consultados asegura que su poder adquisitivo mejor\u00f3, mientras que el 32% indica que se mantuvo igual. Federico Barni, CEO de Bumeran, dijo: \u201cEstos datos abren el interrogante sobre si los ajustes salariales son realmente suficientes para acompa\u00f1ar el costo de vida y garantizar condiciones acordes para los trabajadores\u201d. En cuanto a los principales gastos, el 43% de los asalariados identifica el alquiler como su mayor desembolso mensual, seguido por el 30% que se\u00f1ala la alimentaci\u00f3n, el 12% el pago de deudas, el 5% la educaci\u00f3n, el 3% el transporte, otro 3% la salud, el 2% otros gastos, el 1% la vestimenta y otro 1% la recreaci\u00f3n. Esto explica en gran medida la tibia y heterog\u00e9nea recuperaci\u00f3n de la demanda. Seg\u00fan Scentia, el consumo masivo retrocedi\u00f3 1,9% en agosto, pese a un avance del 4% interanual, partiendo desde una base baja de comparaci\u00f3n. A su vez, las ventas minoristas de las pymes se contrajeron 2,6% en agosto en comparaci\u00f3n con igual mes de 2024 y 2,2% respecto de julio. La duraci\u00f3n del salario es otro indicador de la fragilidad econ\u00f3mica. El 26% de los argentinos, de acuerdo a Bumeran, afirma que su sueldo solo les alcanza para dos semanas, mientras que el 24% destina el total de su ingreso al pago de cuentas apenas lo recibe. El 16% logra que dure tres semanas, el 13% menos de una semana, el 11% todo el mes y el 10% apenas una semana. En ese contexto, el 89% de los talentos dice que no puede ahorrar. La cifra se alinea con lo que sucede en el resto de la regi\u00f3n: en primer lugar se encuentra Chile con el 92%, seguido por Ecuador con el 90%; Per\u00fa con el 84%; y Panam\u00e1 con el 77%. Por otra parte, el 31% de los argentinos que logra reservar una parte de su salario lo invierte en fondos de inversi\u00f3n, el 25% compra d\u00f3lares u otra moneda extranjera, el 18% adquiere acciones o bonos, el 12% lo mantiene en una cuenta de ahorro bancaria y el 7% opta por plazos fijos. Las razones para no ahorrar se concentran en la insuficiencia de ingresos: el 62% de los encuestados se\u00f1ala que su salario no alcanza, el 13% prioriza el pago de cuentas, el 11% enfrenta demasiados gastos, otro 11% tiene deudas y el 3% menciona otros motivos. El endeudamiento es otro aspecto que gana terreno. El 72% de los trabajadores reconoce tener alg\u00fan tipo de deuda. En Ecuador y Panam\u00e1, la proporci\u00f3n asciende al 93%; en Chile, al 91%; y en Per\u00fa, al 80%. Ante la posibilidad de un aumento salarial, el 37% usar\u00eda la mejora para el pago de deudas, el 27% optar\u00eda por ahorrar, el 17% lo emplear\u00eda en alimentaci\u00f3n y recreaci\u00f3n, el 16% invertir\u00eda y el 3% lo utilizar\u00eda en otros rubros. Vale destacar sobre la primera menci\u00f3n que la morosidad bancaria evidencia una tendencia al alza. En julio, el nivel general de incumplimiento lleg\u00f3 al 3,2%. El atraso en los pagos de pr\u00e9stamos a familias alcanz\u00f3 el 5,6%, el nivel m\u00e1s alto desde 2008, precis\u00f3 el CEPA. El informe mensual del Banco Central (BCRA) detalla que el 7,2% de los pr\u00e9stamos personales en el sector privado presenta alg\u00fan tipo de irregularidad, cifra que representa un retorno a los valores de 2020. En lo que refiere a tarjetas de cr\u00e9dito, la frecuencia de atraso tambi\u00e9n empeor\u00f3 y se ubic\u00f3 en 4,8%. Ludmila Di Grande Fuente