Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza el \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 \ud835\uddd8\ud835\uddeb\ud835\udde7\ud835\udde5\ud835\uddd4\ud835\udde2\ud835\udde5\ud835\uddd7\ud835\udddc\ud835\udde1\ud835\uddd4\ud835\udde5\ud835\udddc\ud835\udde2 \ud835\uddd7\ud835\uddd8 \ud835\uddd8\ud835\udde6\ud835\udde3\ud835\uddd4\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde2\ud835\udde6 \ud835\uddd6\ud835\udde8\ud835\udde5\ud835\udde5\ud835\udddc\ud835\uddd6\ud835\udde8\ud835\udddf\ud835\uddd4\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\udde6 \ud835\udde9\ud835\uddd4\ud835\uddd6\ud835\uddd4\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\uddd8\ud835\udde6 \u2013 \ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde6 \ud835\udde1\u00b0\ud835\udff2 Residencia Pedag\u00f3gica Pr\u00e1ctica I \u2013 Formaci\u00f3n General Pr\u00e1ctica II \u2013 Formaci\u00f3n General Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1tGeXNkutbnIEmqTYg7b7T-wpWZNH7lIB\/view Profesorado de Educaci\u00f3n Secundaria en Ciencias de la Administraci\u00f3n Did\u00e1ctica de Cs. de la Administraci\u00f3n Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1oQ0LFIi02vvVVgpyffhz42UVAr5ryXmA\/view