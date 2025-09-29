El pa\u00eds proyecta un avance sectorial sin precedentes, seg\u00fan estimaciones internacionales recientes Jujuy al d\u00eda \u00ae - Seg\u00fan el \u00faltimo informe del Boston Consulting Group (BCG), Argentina alcanzar\u00e1 un crecimiento del 21% nominal anual en la industria de medios de pago electr\u00f3nicos entre 2024 y 2029, situ\u00e1ndose muy por encima del promedio mundial de 4% y casi triplicando la media latinoamericana de 7,9%. El estudio, titulado \u201cThe Future Is (Anything but) Stable\u201d, analiz\u00f3 la evoluci\u00f3n sectorial en m\u00e1s de 60 econom\u00edas que representan m\u00e1s del 90% del Producto Interno Bruto global. El relevamiento describe c\u00f3mo la din\u00e1mica argentina sobresale dentro de una regi\u00f3n que lidera el impulso internacional de pagos digitales. Am\u00e9rica Latina figura como principal impulsora del sector a nivel global, con un avance proyectado de 7,9% anual, casi el doble del promedio internacional. El reporte de BCG muestra que la regi\u00f3n se consolida como motor central para la industria, debido a la digitalizaci\u00f3n acelerada y al auge de los pagos instant\u00e1neos. El informe destaca la diversidad interna de la regi\u00f3n: Argentina y Per\u00fa encabezan el crecimiento basado en la fuerte adopci\u00f3n de transferencias de cuenta a cuenta (A2A), mientras que Chile y Colombia contin\u00faan con un sistema apoyado principalmente en tarjetas. En Argentina, el predominio de las transacciones A2A resulta notorio y equivale a la mayor\u00eda de las operaciones digitales locales. Seg\u00fan Gonzalo Troncoso, Managing Director & Partner de BCG, este tipo de transferencias se perfila como el m\u00e9todo digital preferido en el pa\u00eds: \u201cEn Argentina, las transferencias de cuenta a cuenta concentran la mayor\u00eda de las transacciones digitales, con una participaci\u00f3n que se proyecta seguir\u00e1 aumentando de manera constante en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, consolid\u00e1ndose como el m\u00e9todo preferido en el pa\u00eds\u201d. El informe de BCG revela que la industria mundial de pagos electr\u00f3nicos atraviesa una reconfiguraci\u00f3n profunda, impulsada por el avance de la tecnolog\u00eda y los nuevos h\u00e1bitos de consumo. Los ingresos generados por pagos electr\u00f3nicos sumaron 1,9 billones de d\u00f3lares en 2024, y los pron\u00f3sticos indican que crecer\u00e1n hasta los 2,4 billones de d\u00f3lares para 2029. La tasa de crecimiento anual experiment\u00f3 un descenso, pasando del 8,8% registrado en 2019 a un estimado de 4% anual para el pr\u00f3ximo quinquenio. En contraste, Argentina mantiene una aceleraci\u00f3n marcada en los ingresos transaccionales, con un crecimiento esperado del 27% nominal anual. Esta expansi\u00f3n destaca la posici\u00f3n privilegiada del pa\u00eds dentro del universo latinoamericano. Am\u00e9rica Latina tambi\u00e9n sostiene un ritmo robusto, con niveles superiores a otras regiones: Medio Oriente y \u00c1frica (6,8%), Europa (3,5%), Am\u00e9rica del Norte (3,4%) y Asia-Pac\u00edfico (3,3%). El documento se\u00f1ala que la din\u00e1mica latinoamericana tiene una l\u00f3gica particular, definida por la digitalizaci\u00f3n veloz, la popularizaci\u00f3n de los pagos inmediatos y la amplia adopci\u00f3n de herramientas fintech. Entre las seis fuerzas estructurales que alteran el panorama sectorial, el informe subraya el impacto de la IA ag\u00e9ntica, las monedas digitales como las stablecoins y el desarrollo de los pagos de cuenta a cuenta en tiempo real. En 2024, los pagos A2A en tiempo real aumentaron un 40% a nivel global. Estos sistemas llegan a cubrir m\u00e1s del 25% de las transacciones minoristas digitales en el mundo y superan el 50% en mercados como India y Brasil. En Latinoam\u00e9rica, Per\u00fa y Brasil encabezaron el alza de este segmento en el \u00faltimo per\u00edodo, aunque Argentina re\u00fane el mayor impulso en perspectiva de crecimiento. La preferencia argentina por los pagos de cuenta a cuenta se consolida no solo por la facilidad de uso, sino tambi\u00e9n por la confianza de los usuarios en la tecnolog\u00eda. El informe se\u00f1ala que la adopci\u00f3n acelerada de sistemas A2A y la integraci\u00f3n de herramientas basadas en inteligencia artificial marcan el futuro cercano para operadores y usuarios del pa\u00eds. Adem\u00e1s, la persistencia de la inflaci\u00f3n en varias econom\u00edas sudamericanas contribuye al inter\u00e9s por mecanismos alternativos de pago, entre ellos las stablecoins, que en 2024 alcanzaron una operatoria global de 26 billones de d\u00f3lares, aunque solo el 1% de ese volumen corresponde al uso en pagos \u201cdel mundo real\u201d. En el ecosistema argentino, los ingresos transaccionales sobresalen como el principal factor de expansi\u00f3n para los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os, mientras la infraestructura local demuestra flexibilidad para integrar nuevas tecnolog\u00edas y modelos de negocio orientados al pago digital. El sector fintech, de acuerdo al an\u00e1lisis de BCG, crece por encima de los actores tradicionales a nivel global, con tasas del 23% anual y una inversi\u00f3n acumulada de 135 mil millones de d\u00f3lares en los \u00faltimos 25 a\u00f1os. En el rubro espec\u00edfico de pagos, las fintech generan el 45% de los ingresos totales de la industria fintech. El an\u00e1lisis sectorial de BCG marca que en la regi\u00f3n latinoamericana las tarjetas de cr\u00e9dito todav\u00eda representan cerca del 50% del total de ingresos transaccionales, en particular en mercados como Chile y Colombia, donde su peso se mantiene. Al mismo tiempo, crece la importancia de los pagos digitales en todos los segmentos y la inestabilidad de precios en algunas econom\u00edas impulsa la adopci\u00f3n de activos alternativos y soluciones r\u00e1pidas y seguras. BCG alerta que las empresas que deseen destacar en la industria de pagos deber\u00e1n incorporar r\u00e1pidamente estas tendencias en sus modelos de negocio y operaci\u00f3n. Gonzalo Troncoso, al describir el escenario de transformaci\u00f3n tecnol\u00f3gica, apunta que no basta la adopci\u00f3n \u00e1gil de tecnolog\u00eda. \u201cLos ganadores en la industria de pagos no ser\u00e1n solo quienes adopten r\u00e1pido la tecnolog\u00eda. Ser\u00e1n aquellas empresas que integren las nuevas tendencias en sus modelos de negocio y operaci\u00f3n, y en sus propuestas de valor para los clientes\u201d, seg\u00fan su declaraci\u00f3n recogida por BCG. La proyecci\u00f3n global indica que los sistemas en tiempo real todav\u00eda est\u00e1n en fases iniciales en regiones como Medio Oriente y \u00c1frica, aunque se espera que su adopci\u00f3n supere el 50% en 2030. En Am\u00e9rica Latina, el protagonismo actual se asienta en los pa\u00edses que aceleran la migraci\u00f3n hacia plataformas digitales, con la Argentina a la cabeza por su tasa de expansi\u00f3n y por el volumen creciente de operaciones A2A en el total de pagos diarios. Por \u00faltimo, el informe de BCG se apoya en el modelo Global Payments Model, herramienta propia que permite una mirada integral de las tendencias en servicios digitales para las pr\u00f3ximas d\u00e9cadas. Se\u00f1ala adem\u00e1s el papel de las fintech en la innovaci\u00f3n y el valor estrat\u00e9gico de la integraci\u00f3n tecnol\u00f3gica para acompa\u00f1ar los cambios en el comportamiento de los usuarios y la regulaci\u00f3n financiera. Fuente