El cupo de USD 7.000 millones que se fij\u00f3 el Gobierno para sostener la medida de retenciones cero se agot\u00f3 en tres d\u00edas h\u00e1biles. Qu\u00e9 hay detr\u00e1s y por qu\u00e9 hay malestar entre los productores. Qu\u00e9 podr\u00eda pasar con los precios Jujuy al d\u00eda \u00ae - El agotamiento del cupo de USD 7.000 millones de exportaciones de granos y derivados con retenci\u00f3n 0% en apenas tres d\u00edas h\u00e1biles gener\u00f3 en las \u00faltimas horas diversas reacciones de malestar y confusi\u00f3n entre productores, analistas y operadores del sector. Ya ayer a media tarde trascendi\u00f3 la comunicaci\u00f3n oficial de que se hab\u00edan presentado Declaraciones Juradas de Ventas al exterior por m\u00e1s de USD 4.000 millones, y por la noche sorprendi\u00f3 ARCA con un comunicado en el que informaba que se terminaba el beneficio por haberse llegado al l\u00edmite establecido. Casualmente, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, luego de anunciar un acuerdo con la Argentina para negociar un swap de USD 20.000 millones y la posible compra de bonos en d\u00f3lares, dijo mediante un mensaje por redes que debat\u00eda con el gobierno argentino el fin del \u201ctax holiday\u201d, es decir, de esta quita de retenciones temporal que el equipo econ\u00f3mico acababa de aplicar y que ya ten\u00eda fecha de finalizaci\u00f3n, el 31 de octubre, o hasta que se agote el cupo de USD 7.000 millones. La molestia de EEUU con la medida radica en que los productores estadounidenses no pueden vender su soja por la disputa entre Donald Trump y el gobierno chino, que se ve agravada por el aluvi\u00f3n de oferta generada por la Argentina a ra\u00edz de esta medida y las fuertes compras de China en las \u00faltimas horas. En este contexto, de golpe el l\u00edmite se agot\u00f3 y los exportadores deben liquidar los d\u00f3lares en no m\u00e1s de tres d\u00edas h\u00e1biles. Los productores que quisieron aprovechar la ventana de retenci\u00f3n 0% y vender se agolparon y genenaron un efecto \u201cPuerta 12\u2033, lo que gener\u00f3 que, en el caso de la soja, el precio pagado al productor no refleje el beneficio completo, afectado tambi\u00e9n por la baja en el mercado de Chicago y la ca\u00edda del tipo de cambio. Algunos pudieron vender la soja a un buen precio -el valor de la soja Rosario del martes fue de USD 362 la tonelada-, pero ayer ya baj\u00f3 a USD 346 y en un momento de la tarde ya no pod\u00edan hacerse operaciones. El anuncio luego de ARCA gener\u00f3 una molestia entre los productores, que comenzaron a advertir que la mayor\u00eda parte de la mercader\u00eda comprometida en las DJVE presentadas por los exportadores no est\u00e1 comprada y que se ir\u00e1 adquiriendo de ahora en adelante, posiblemente a un precio inferior. \u201cLo importante de todo esto es que los productores tenemos que saber a qu\u00e9 precio vendieron los exportadores. Y ese precio es seguramente el que van a tener que pagar para comprar lo que vendieron. La idea es que los productores sepan cu\u00e1l es ese valor para que no vendan por debajo, en lo posible\u201d, manifest\u00f3 a Infobae el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicol\u00e1s Pino. El dirigente agreg\u00f3: \u201cLos exportadores tienen que mostrar cu\u00e1ntas millones de toneladas vendieron y, por otro lado, cu\u00e1ntas se compraron fehacientemente. Adem\u00e1s, qu\u00e9 fecha de entrega tienen esas declaraciones juradas. Ayer habl\u00e9 con un exportador que vendi\u00f3 granos para cargar en mayo de 2026. Ese exportador no tiene los granos\u201d. Los datos actualizados de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indican que entre lunes y mi\u00e9rcoles se vendieron\/fij\u00f3 precio de 4,4 millones de toneladas, n\u00famero que dista ampliamente de las 18 millones de toneladas que se corresponden con el cupo de USD 7.000 millones. Fuentes del sector precisaron que parte de la mercader\u00eda registrada ya hab\u00eda sido adquirida previamente, a un precio inferior, otra parte se compr\u00f3 en estos tres d\u00edas, y la gran mayor\u00eda se har\u00e1 hacia adelante. \u201cSer\u00eda interesante ver c\u00f3mo cierra la soja hoy. Si se mantiene en precios relativamente estables o baja. Deber\u00edan trasladar parte de sus compras a un precio que est\u00e9 relacionado a un precio internacional sin retenciones. Ayer baj\u00f3, pero la realidad muestra que anteayer estaba 362 d\u00f3lares. Vamos a esperar a hoy. Si la tendencia es para abajo, demuestra que los exportadores no lo est\u00e1n trasladando al productor\u201d, explic\u00f3 el analista Gustavo L\u00f3pez, de la consultora Agritrend. A las 15, el precio de la soja Rosario con descarga inmediata es $450.000 la tonelada, que al tipo de cambio actual representan unos USD 337 la tonelada. Si bien es un precio m\u00e1s bajo del te\u00f3rico que deber\u00edan pagar los exportadores en funci\u00f3n del valor FOB menos los gastos de exportaci\u00f3n, el analista mencion\u00f3 que hay que considerar tambi\u00e9n que \u201chay un componente est\u00e1 relacionado con lo que es el ingreso de la divisa, la prefinanciaci\u00f3n y la tasa a la que se est\u00e1n financiando los exportadores, que seguramente eso lo van a trasladar al precio\u201d. \u00bfAcuerdo con los exportadores? El delicado contexto de falta de reservas, tensi\u00f3n cambiaria de las \u00faltimas semanas y esta medida anunciada de forma repentina, sumado al hecho de que se agot\u00f3 el cupo en horas, gener\u00f3 grandes sospechas en todo el sector de que la decisi\u00f3n del Gobierno estaba previamente charlada con los exportadores. \u201cEsto estaba negociando con los exportadores. El Gobierno necesitaba los d\u00f3lares, implementaron este esquema y resolvieron que en tres d\u00edas los tra\u00edan. Ahora van a salir a comprar la mercader\u00eda y van a pagar mucho menos de lo que podr\u00edan llegar a pagar\u201d, dijo una fuente del sector. Para el analista de mercados Carlos Etchepare, \u201ces muy burdo lo que pas\u00f3\u201c. Seg\u00fan sostuvo en su columna en Canal Rural este jueves, hubo un acuerdo entre exportadores y el Gobierno mediante el cual las autoridades le dieron ese beneficio a cambio de que le traigan los d\u00f3lares r\u00e1pido, que tiene un costo financiero. Y plante\u00f3 que los productores siempre se llevan la peor tajada; en este caso, vendieron a un valor menor del que deber\u00edan haberlo hecho los primeros dos d\u00edas y ayer ya el precio baj\u00f3. L\u00f3pez, en tanto, se\u00f1al\u00f3: \u201dLa cantidad que hicieron en muy poco tiempo es ins\u00f3lita. Evidentemente, hay una fuerte toma de posici\u00f3n de cada uno de los exportadores". Los comentarios del sector durante la jornada tambi\u00e9n hacen menci\u00f3n a la vieja ley \u201cMart\u00ednez Raymonda\u201d, la Ley 26.351 (2008), que impone condiciones para las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de productos agr\u00edcolas. Esa norma establece que quienes registren ventas al exterior deben demostrar que ya pose\u00edan o adquirieron los granos antes del momento de registro de la DJVE. Si no lo hacen, se les exige tributar la al\u00edcuota aplicable al momento de la efectivizaci\u00f3n de la exportaci\u00f3n (y no la al\u00edcuota vigente al momento de la declaraci\u00f3n). Algunos analistas se preguntaban qu\u00e9 har\u00e1 el gobierno de Milei con esta legislaci\u00f3n, ya que gran parte de la mercader\u00eda por esos USD 7.000 millones no fue comprada a\u00fan. Natalia Donato Fuente