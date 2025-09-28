Jujuy: trasladaron a Buenos Aires al detenido por el triple femicidio capturado en Villazón

Jujuy al día ® – En un operativo de seguridad de gran envergadura, este sábado fue trasladado desde Jujuy hacia la Capital Federal Lázaro Víctor Sotacuro, acusado de estar implicado en la logística de un caso investigado por la Justicia bonaerense.

El sujeto había sido capturado el viernes en Villazón en un procedimiento coordinado entre policías jujeños y bolivianos, y pasó la noche alojado en el Complejo Penitenciario N° 1 de Gorriti.

La salida de Sotacuro se concretó a las 10:30 de la mañana, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Fue escoltado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) hasta el Aeropuerto Internacional Dr. Horacio Guzmán, desde donde un avión de la misma fuerza lo trasladó directamente al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

Fuentes consultadas por nuestro medio confirmaron que el detenido quedó formalmente a disposición del Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Horacio Pinos Guevara.

Este traslado reflejó la coordinación entre fuerzas provinciales y federales, y las autoridades remarcaron que el despliegue masivo tuvo como objetivo garantizar la seguridad integral en cada paso del procedimiento, asegurando así la puesta a disposición del tribunal que lo requiere en Buenos Aires.