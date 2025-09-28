Los \u00faltimos procedimientos se concretaron en hospitales San Roque y Or\u00edas Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Salud de Jujuy inform\u00f3 que recientemente se realizaron en el Hospital San Roque de la ciudad capital y en el Hospital Oscar Or\u00edas de Libertador, dos nuevos operativos de ablaci\u00f3n, el \u00faltimo de ellos con car\u00e1cter multiorg\u00e1nico. De este modo, un total de 61 procedimientos se efectuaron en la provincia desde el inicio de 2025. La sensibilizaci\u00f3n sobre la importancia de la donaci\u00f3n de \u00f3rganos es fundamental para fortalecer el trabajo continuo que permite alternativas de recuperaci\u00f3n a personas de Jujuy y de diferentes puntos del pa\u00eds que transitan situaciones cr\u00edticas de salud y requieren un trasplante de \u00f3rganos. La donaci\u00f3n de \u00f3rganos y tejidos constituye un acto solidario y una pr\u00e1ctica que el sistema federal de salud desarrolla en cumplimiento de rigurosos est\u00e1ndares de seguridad y calidad. ImportantePor mayor informaci\u00f3n se puede concurrir a la sede del Centro \u00danico Coordinador de Ablaci\u00f3n e Implante (CUCAIJUY) en G\u00fcemes 1360 de San Salvador, de lunes a viernes de 8 a 14 horas o comunicarse al 4221228.