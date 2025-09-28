Jujuy: se busca a Joselyn Maia Condorí

Jujuy al día ® – El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a JOSELYN MAIA CONDORÍ de 14 años.

Se encuentra desaparecida desde el 28/09/2025, la denuncia fue radicada el mismo día con domicilio en la localidad de Perico – Jujuy.

De contextura delgada, tez trigueña, cabello negro largo y 1,62 mts de altura.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.