Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 En la madrugada del s\u00e1bado, un confuso episodio con trasfondo sentimental termin\u00f3 en un hecho de tr\u00e1nsito en pleno barrio Centro de San Pedro de Jujuy, dejando a una mujer herida. Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que alrededor de las 1:05, en Avda. Uruguay esquina Paterson, durante un control vehicular municipal, se detuvo un autom\u00f3vil Fiat Mobi y detr\u00e1s otro rodado conducido por una mujer de 38 a\u00f1os de edad. Esta \u00faltima, descendi\u00f3 de su veh\u00edculo y se dirigi\u00f3 hacia la puerta del lado de la conductora del veh\u00edculo Fiat, donde se encontraba la presunta amante de su esposo, quien tambi\u00e9n estar\u00eda dentro del rodado. La protagonista tom\u00f3 del cabello a la conductora del Fiat, instante en el que est\u00e1 aceler\u00f3 en direcci\u00f3n norte-sur sobre avenida Uruguay. La acci\u00f3n provoc\u00f3 que la mujer quedara enganchada y fuera arrastrada por varios metros, hasta caer sobre la cinta asf\u00e1ltica. En el lugar intervino personal del SAME que asisti\u00f3 a la herida, junto a efectivos de tr\u00e1nsito y de la Seccional 9\u00b0, quienes labraron actuaciones preventivas a fin de establecer responsabilidades.