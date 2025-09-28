Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un vecino de nuestra capital denunci\u00f3 haber sido v\u00edctima de una estafa luego de interesarse por un supuesto trabajo publicado en Instagram, que termin\u00f3 con la p\u00e9rdida de aproximadamente 900 mil pesos. Seg\u00fan informaron fuentes consultadas por nuestro medio, el denunciante se contact\u00f3 a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n Telegram con dos usuarios que le ofrecieron m\u00e1s informaci\u00f3n sobre la oferta laboral que hab\u00eda visto en Instagram. Durante la comunicaci\u00f3n, los estafadores lo persuadieron para que realizara varias transferencias bancarias, prometi\u00e9ndole ganancias que nunca llegaron. Las autoridades iniciaron las actuaciones sumarias correspondientes para identificar a los responsables y determinar su paradero.