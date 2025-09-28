Los tres podios de la 74\u00aa edici\u00f3n de la Fiesta Nacional de los Estudiantes llenaron de emoci\u00f3n a Ciudad Cultural Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 lleg\u00f3 a su cierre en la Avenida de los Estudiantes con la coronaci\u00f3n de los ganadores en las categor\u00edas carroza, carruaje y carroza t\u00e9cnica. Los festejos de cada podio se vivieron con saltos, abrazos y l\u00e1grimas de alegr\u00eda que marcaron el final de una edici\u00f3n inolvidable. En carroza, el primer premio qued\u00f3 en manos del Colegio del Huerto con \u201cLos Guardianes\u201d, una propuesta que se destac\u00f3 por su prolijidad y detalles. El segundo lugar fue para la Escuela de Comercio N\u00ba 1 \u201cJos\u00e9 Antonio Casas\u201d, mientras que el tercer puesto se comparti\u00f3 entre el Bachillerato Provincial N\u00ba 6 y el Centro Polivalente de Arte. En la categor\u00eda carruaje, el gran ganador fue el Secundario N\u00ba 50 de Tres Pozos, que volvi\u00f3 a consagrarse tras seis a\u00f1os y alcanz\u00f3 el tricampeonato. El segundo premio fue para el Colegio Santa Teresita, que tambi\u00e9n recibi\u00f3 un reconocimiento especial por la puesta en valor de expresiones culturales extranjeras. El tercer lugar correspondi\u00f3 a la Escuela Marina Vilte, que revalid\u00f3 su posici\u00f3n con una propuesta basada en materiales reciclados. Por \u00faltimo, en carroza t\u00e9cnica, el primer premio qued\u00f3 en la Escuela de Educaci\u00f3n T\u00e9cnica N\u00ba 1 \u201cEscol\u00e1stico Zegada\u201d, que festej\u00f3 con una imponente hinchada. El segundo puesto fue para la T\u00e9cnica N\u00ba 1 \u201cGeneral Savio\u201d de Palpal\u00e1 con una tem\u00e1tica marina, y el tercero para la Escuela Arist\u00f3bulo Vargas Belmonte, que volvi\u00f3 a subirse al podio. La FNE 2025 volvi\u00f3 a confirmar su lugar como el evento estudiantil m\u00e1s importante del pa\u00eds, donde miles de j\u00f3venes ponen a prueba su creatividad, esfuerzo y pasi\u00f3n en cada edici\u00f3n.