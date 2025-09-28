Jujuy: continúa la búsqueda de Gianella Ariana Benitez

Jujuy al día ® – El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a GIANELA ARIANA BENITEZ de 19 años.

Se encuentra desaparecida desde el 06/09/2025, la denuncia fue radicada el 23/09/2025, con domicilio en la Ciudad del Carmen – Jujuy.

De contextura delgada, tez blanca, cabellos negros, posee tatuaje en el antebrazo izquierdo con el nombre de ULISES, de 1.50mts. de altura aproximadamente.

Vestimenta: SE DESCONOCE.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.