Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 D\u00edas atr\u00e1s, alrededor de las 7:20, personal de bomberos intervino en el rescate de un b\u00faho que hab\u00eda quedado atrapado en un alambre de p\u00faa dentro del Colegio T\u00e9cnico N\u00b0 1 de la localidad de Monterrico. El aviso fue dado por un empleado del establecimiento, quien alert\u00f3 sobre la situaci\u00f3n. Al arribar, los efectivos constataron que el ave presentaba una herida en su ala derecha producto del alambre en el que estaba enredada. Con sumo cuidado, los bomberos procedieron a cortar el alambre y liberar al animal, que fue trasladado en el m\u00f3vil N\u00b0 7 hasta el Centro de Atenci\u00f3n de la Fauna Aut\u00f3ctona de Jujuy (CAFAJu), en El Carmen, donde recibi\u00f3 atenci\u00f3n veterinaria especializada.