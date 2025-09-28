Fortaleza en la diversidad y el consenso para enfrentar al “peligro del mileismo y el kirchnerismo”

Jujuy al día ® – María Inés Zigarán y Mario Pizarro, candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, participaron de un acto celebrado en Rodeíto y promovido por dirigentes del peronismo que integran el frente.

En el acto, que contó con la presencia de Gerardo Morales, Zigarán resaltó que “es un honor compartir un espacio con un peronismo que entiende que la construcción de la nueva Argentina debe iniciar en un frente enorme y con músculo político para poner límite a dos sectores que amenazan la posibilidad de edificar una sociedad para todo”.

Tras destacar la magnitud de la convocatoria por parte del intendente Eduardo Orellana y de la dirigencia peronista, Zigarán amplió sus conceptos, indicando que “el mileísmo es un verdadero peligro para la democracia, la República y los sectores populares” y advirtió que “también es un peligro volver al kirchnerismo que violentó a la gente, se aprovechó de los pobres y destruyó las instituciones”.

Asimismo, remarcó que “en nuestras manos tenemos la responsabilidad política de construir una opción de centro que garantice derechos, termine el antifederalismo de Milei e impulse un país inclusivo”.

“El triunfo del 26 de octubre tiene que ser la antesala del gran triunfo en 2027”, enfatizó Zigarán.

Pizarro, por su parte, dijo que se encontró con “compañeras y compañeros con los que siempre trabajamos por la causa del pueblo jujeño, que es pelear por los que menos tienen”.

Además, reafirmó su compromiso de “seguir firme en la lucha por los más vulnerables” para lo cual llamó a “recuperar la política y desde allí resolver los problemas de la gente que hoy está sometida por un gobierno inhumano que muestra un rostro perverso”.