Jujuy al d\u00eda \u00ae - Se realiz\u00f3 una reuni\u00f3n con las Cantoras del Alto con la finalidad de desarrollar proyectos que promuevan cultura, igualdad y respeto a mujeres y diversidades La Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de G\u00e9nero y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro recibi\u00f3 a las Cantoras del Alto, un colectivo de artistas de Alto Comedero que promueve la cultura popular y la organizaci\u00f3n comunitaria a trav\u00e9s de distintos lenguajes art\u00edsticos. Igualdad y respeto a mujeres Durante el encuentro, las integrantes compartieron la historia y los inicios de este espacio colectivo, que surgi\u00f3 como una iniciativa para visibilizar la voz de las mujeres a trav\u00e9s de la copla, reafirmando la importancia del arte como herramienta de identidad, expresi\u00f3n y transformaci\u00f3n social. Se dialog\u00f3 adem\u00e1s sobre los proyectos que se desarrollar\u00e1n en forma conjunta, orientados a fortalecer la participaci\u00f3n de las mujeres en el \u00e1mbito cultural, generar espacios de encuentro y trabajo en red, y seguir difundiendo propuestas que promuevan la igualdad y el respeto a la diversidad. Desde el Consejo Provincial de Mujeres se reafirm\u00f3 el compromiso de acompa\u00f1ar y articular con organizaciones culturales y comunitarias, entendiendo que estas iniciativas contribuyen a la construcci\u00f3n de una sociedad m\u00e1s justa, libre de violencias y con mayores oportunidades para todas.Participaron de la reuni\u00f3n Franco Dorado, Director Provincial de Pol\u00edticas Culturales y Comunicaci\u00f3n y Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoci\u00f3n de Derechos de las Mujeres y la Diversidad. Por las Cantoras del Alto, la coordinadora Eugeni Mur y Valeria, integrante de las Cantoras.