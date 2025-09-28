Desde la Casa Rosada ratificaron la vigencia del beneficio impositivo para embarques de vacuno y pollo sin cupo. La Sociedad Rural hab\u00eda expresado malestar por la velocidad con la que se cumpli\u00f3 el cupo para granos que se termin\u00f3 ayer Jujuy al d\u00eda \u00ae - El vocero presidencial Manuel Adorni confirm\u00f3 este jueves que el esquema de retenciones cero para la exportaci\u00f3n de carnes av\u00edcolas y bovinas se mantiene sin cupo hasta el 31 de octubre. La ratificaci\u00f3n oficial respondi\u00f3 al contexto generado por el agotamiento anticipado del cupo para granos establecido en otro decreto reciente. Manuel Adorni inform\u00f3 en su cuenta oficial que el beneficio impositivo para la exportaci\u00f3n de carne bovina y aviar seguir\u00e1 vigente hasta fin de octubre, per\u00edodo en el que no se aplicar\u00e1n derechos de exportaci\u00f3n y no habr\u00e1 l\u00edmite de cupo para las exportaciones de ambos productos. \u201cEl esquema de retenciones cero para la exportaci\u00f3n de carnes av\u00edcolas y bovinas contin\u00faa sin cupo hasta el 31 de octubre pr\u00f3ximo\u201d, se\u00f1al\u00f3 Adorni. Durante la semana el Gobierno nacional public\u00f3 el Decreto 682\/2025, con el que implement\u00f3 retenciones cero para una serie de granos y oleaginosas, entre ellos la soja y el ma\u00edz. Ese decreto aclar\u00f3 que la exenci\u00f3n reg\u00eda hasta el 31 de octubre o hasta que las exportaciones alcanzaran un cupo de USD 7.000 millones. El cupo se alcanz\u00f3 el mi\u00e9rcoles provocando la finalizaci\u00f3n anticipada del beneficio para esos rubros. En el caso de la carne vacuna y la carne aviar, la eliminaci\u00f3n temporal de las retenciones se estableci\u00f3 a trav\u00e9s del Decreto 685\/2025. Ese decreto, a diferencia del anterior, no fij\u00f3 cupos para la aplicaci\u00f3n del beneficio y s\u00f3lo estableci\u00f3 como l\u00edmite de vigencia el 31 de octubre. La medida alcanza a los grandes complejos exportadores y tambi\u00e9n a peque\u00f1os productores que operan en el sector av\u00edcola y bovino, en momentos de fuerte presi\u00f3n por parte de los sectores productivos para reducir la carga impositiva sobre las exportaciones. As\u00ed, el Gobierno busca sostener la competitividad de las exportaciones de carne tras el cierre del cupo para los productos agr\u00edcolas. Adorni hizo esta aclaraci\u00f3n en medio del malestar de productores por el veloz final de las retenciones cero para granos y oleaginosas. Desde principios de esta semana y luego de meses de volatilidad cambiaria el Gobierno decidi\u00f3 generar esquemas temporales de exportaci\u00f3n sin impuestos para incentivar la liquidaci\u00f3n de divisas e intentar calmar al d\u00f3lar. La movida estableci\u00f3, por un lado, retenciones cero para los principales cultivos agroindustriales hasta el 31 de diciembre o hasta alcanzar un tope equivalente a USD 7.000 millones. Como complemento, adem\u00e1s, se extendi\u00f3 el beneficio para exportaciones de carne bovina y av\u00edcola hasta la misma fecha, aunque sin cupo. El cupo de USD 7.000 millones se agot\u00f3 en 72 horas, con r\u00e9cord de presentaci\u00f3n de declaraciones juradas de exportaci\u00f3n que se ingresaron a toda velocidad. Ayer, ARCA inform\u00f3 que se alcanz\u00f3 la registraci\u00f3n del cupo de USD 7.000 millones previsto por el decreto 682\/2025, por lo que se dio de baja la opci\u00f3n de registraci\u00f3n de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) bajo los beneficios de la normativa. De acuerdo con los n\u00fameros de Agricultura, lasDJVEpor producto -hasta primeras horas del mi\u00e9rcoles- se distribu\u00edan de la siguiente manera: 4.720.086 de toneladas en subproductos de soja; 2.698.740 en soja; 905.110 en aceite de soja; 1.777.100 en trigo pan; 177.981 en aceite de girasol; 952.500 en ma\u00edz; 195.300 en cebada forrajera; 21.300 en sorgo; 17.500 en subproductos de girasol y 512 toneladas de harina de trigo. Por lo pronto, no se han dado a conocer los n\u00fameros finales del volumen registrado, m\u00e1s all\u00e1 del monto procesado de USD 7.000 millones en s\u00f3lo tres d\u00edas. En otras palabras, el campo deber\u00e1 volver a pagar retenciones por exportaciones de granos y oleaginosas. Fue tal la velocidad que, seg\u00fan el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Nicol\u00e1s Pino, \u201cmuchos productores se quedaron afuera\u201d en una referencia a que grandes exportadoras lograron aprovechar el beneficio en desmedro de los productores. As\u00ed, el anuncio de Adorni aclara que en el caso de las exportaciones de carne, el beneficio sigue vigente hasta el final del mes pr\u00f3ximo. Fuente