Buscado por violencia de género, fue detenido en Palpalá

Jujuy al día ® – Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la UR8 capturó a un hombre de 32 años que era buscado por la justicia por un hecho de violencia de género.

La detención ocurrió la madrugada del 26 de septiembre de 2025 en Barrio Antártida, en Avenida Pilar Bermudes y El Fuerte. La intervención se inició cuando el sujeto intentó huir al ver al personal policial de civil.

Tras identificar al sujeto, el CIAC confirmó la solicitud de paradero por comparendo por un hecho de violencia de género. Por lo que le colocaron elementos de sujeción y se lo trasladó a la Seccional 47.

Finalmente, el sujeto quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la autoridad judicial.