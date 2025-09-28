Jujuy al d\u00eda \u00ae - Agua Potable de Jujuy S.E. informa a la comunidad sobre la interrupci\u00f3n del servicio de agua en varios sectores de la ciudad. Debido a esta situaci\u00f3n, hemos dispuesto un operativo de emergencia para garantizar la provisi\u00f3n esencial de agua a trav\u00e9s de camiones cisterna. Prioridades de Asistencia La asistencia con camiones cisterna se realizar\u00e1 en dos etapas, priorizando las instituciones cr\u00edticas: 1. Primera Instancia (Asistencia Prioritaria) Se asistir\u00e1 de inmediato a los centros de salud y servicios esenciales de Alto Comedero: \u2022 Hospital Snopek \u2022 Servicio Penitenciario de Alto Comedero 2. Segunda Instancia : Una vez cubiertas las prioridades, la distribuci\u00f3n de agua potable con camiones cisterna continuar\u00e1 por los sectores afectados hasta que el servicio regular sea completamente restablecido. Agradecemos su comprensi\u00f3n y colaboraci\u00f3n mientras trabajamos para normalizar la situaci\u00f3n a la brevedad posible.