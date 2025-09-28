Jujuy al d\u00eda \u00ae - Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n, candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, recorri\u00f3 el Departamento Humahuaca y mantuvo contacto directo con instituciones p\u00fablicas y del entramado civil de la Ciudad Hist\u00f3rica, Abra de Zenta, Chorc\u00e1n, Aparzo, Varas y Cianzo. En este contexto, resalt\u00f3 que "toda la zona del Zenta tiene un potencial enorme en t\u00e9rminos tur\u00edsticos" y asegur\u00f3 que "por eso es vital desarrollar el turismo comunitario, a fin de propiciar condiciones y oportunidades de progreso para las comunidades". "A tal efecto, es indispensable un Estado presente que ayude a promover nuevas actividades econ\u00f3micas, sean productivas o de servicios", sostuvo Zigar\u00e1n.