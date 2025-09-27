En la oportunidad se abordaron temas clave respecto a situaciones sociales Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Centro Cultural Jorge Accame de la capital juje\u00f1a, fue escenario de la capacitaci\u00f3n organizada por la Secretar\u00eda de Equidad y Promoci\u00f3n del Gobierno Provincial y la Secretar\u00eda de Asuntos y Relaciones Municipales de la capital. En esta oportunidad, la jornada cont\u00f3 con la participaci\u00f3n del Procurador del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, Sergio Lello S\u00e1nchez. La capacitaci\u00f3n realizada este viernes abord\u00f3 temas como vulneraci\u00f3n de derechos respecto a ni\u00f1os y ni\u00f1as, mujeres en situaci\u00f3n de violencia de g\u00e9nero, cuidado de mascotas, problem\u00e1tica de los adultos mayores y las personas con discapacidad. En ese marco, la secretaria de Equidad y Promoci\u00f3n, Victoria Luna Murillo, coment\u00f3 que es la cuarta jornada en lo que va del a\u00f1o. \u201cEl objetivo, es brindar herramientas necesarias para saber c\u00f3mo actuar en situaciones sociales complejas\u201d, manifest\u00f3.As\u00ed tambi\u00e9n, agradeci\u00f3 la presencia del Procurador en la actividad ya que \u201crefuerza calidad en materia legal\u201d, agreg\u00f3. En tanto, indic\u00f3 que en la parte final se cumpli\u00f3 con la entrega de certificados e indic\u00f3 que \u201cla quinta jornada se realizar\u00e1 en el interior de provincia; la idea es que todos los vecinos de Jujuy se capaciten y cuenten con las instituciones del Gobierno\u201d.