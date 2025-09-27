Para los expertos, la medida busca preservar las reservas del Banco Central en plena etapa de liquidaci\u00f3n del agro, a\u00fan a costa de ampliar la brecha cambiaria Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Banco Central decidi\u00f3 reinstalar una de las medidas m\u00e1s recordadas del cepo cambiario: a partir de ahora, quienes accedan al d\u00f3lar oficial no podr\u00e1n realizar operaciones con divisas financieras \u2014d\u00f3lar MEP o contado con liquidaci\u00f3n\u2014 durante un plazo de 90 d\u00edas. La decisi\u00f3n, formalizada a trav\u00e9s de la Comunicaci\u00f3n \u201cA\u201d 8336, busca contener maniobras de arbitraje cambiario y preservar las reservas en un escenario marcado por la liquidaci\u00f3n de divisas del sector agroexportador. El mecanismo, conocido en el mercado como \u201crestricci\u00f3n cruzada\u201d, implica que tanto personas f\u00edsicas como jur\u00eddicas deber\u00e1n optar entre uno u otro circuito cambiario. Si eligen el d\u00f3lar oficial, quedan inhabilitados para operar en el financiero por tres meses, y si utilizan el MEP o el contado con liquidaci\u00f3n, tampoco podr\u00e1n recurrir al oficial en ese lapso. La norma apunta a cortar con lo que los analistas describen como el \u201crulo financiero\u201d, una pr\u00e1ctica que en las \u00faltimas semanas se hab\u00eda intensificado. Motivos detr\u00e1s de la medida El economista y analista financiero Christian Buteler explic\u00f3 que el Gobierno percibi\u00f3 que parte de los d\u00f3lares que se liquidaron en los \u00faltimos d\u00edas terminar\u00edan deriv\u00e1ndose al mercado financiero. \u201cEl Gobierno estima que parte de lo que se liquid\u00f3 en estos d\u00edas se va a ir a d\u00f3lar financiero. Eso te va a generar una brecha y lo que no quiere es que se arme de vuelta el rulo. \u00bfEsto qu\u00e9 ser\u00eda? Yo compro d\u00f3lar financiero a $1.400 para quedarme con la brecha\u201d, se\u00f1al\u00f3. Buteler detall\u00f3 que este tipo de arbitraje genera una presi\u00f3n adicional sobre el d\u00f3lar oficial, justo cuando se acerca un mes estacionalmente fuerte en demanda de divisas. \u201cEl rulo genera m\u00e1s demanda en el d\u00f3lar oficial y ya van a tener la demanda dolarizadora de octubre, no quieren sumar una demanda adicional. Eso no va a impedir que se dolaricen, pero ser\u00e1 m\u00e1s caro. Es decir, sin el rulo no se podr\u00e1 tener la posibilidad de bajar un poco ese d\u00f3lar y se terminar\u00e1 con m\u00e1s brecha. El Gobierno tiene las elecciones por delante y, frente a lo que pas\u00f3 la semana pasada, prefiere que m\u00e1s brecha y no menos d\u00f3lares oficiales\u201d, agreg\u00f3. Desde otra \u00f3ptica, Juan Manuel Truffa, economista de Outlier, sostuvo que la medida est\u00e1 directamente vinculada con el esfuerzo oficial por reforzar las reservas en el Mercado \u00danico y Libre de Cambios (MULC). \u201cEllos est\u00e1n en el MULC intentando comprar todo lo que el agro est\u00e1 liquidando. \u00bfQu\u00e9 pasa? La misma oferta genera demanda. Los propios productores est\u00e1n intentando dolarizarse\u201d, explic\u00f3. En ese marco, Truffa destac\u00f3 que la demanda de particulares en el MULC crec\u00eda al mismo tiempo que el Banco Central intentaba hacerse de divisas. \u201cHay mucha demanda en el MULC de particulares. Lo que el Gobierno quiere es hacer un poco de espacio. Prefiere convivir con un poco de brecha, mandarlos a ellos (los compradores) a que no toquen el MULC y que de \u00faltima paguen la brecha y ellos (el Gobierno) tranquilos en el MULC, meter\u00e1n reservas y despu\u00e9s ver\u00e1n si salta la brecha\u201d, se\u00f1al\u00f3. El rol del \u201crulo financiero\u201d El fen\u00f3meno que deton\u00f3 la decisi\u00f3n oficial tambi\u00e9n fue analizado por Lucio Garay M\u00e9ndez, economista de la consultora EcoGo. \u201cB\u00e1sicamente lo que sucedi\u00f3 es que en estos \u00faltimos d\u00edas se gener\u00f3 una peque\u00f1a brecha entre el d\u00f3lar oficial minorista, sobre todo, con el mayorista tambi\u00e9n ocurr\u00eda, y el d\u00f3lar medio oficial donde hab\u00eda una brecha del 1% m\u00e1s o menos, que pod\u00eda llegar hasta 3% en momentos. Y si lo operabas con el mayorista, que hac\u00eda que vos pudieses operar cuantas veces quisieses, comprar d\u00f3lar oficial a cierto precio y venderlo entre un 1 y un 3% m\u00e1s caro al MEP\u201d, detall\u00f3. El economista subray\u00f3 que esa din\u00e1mica habilitaba operaciones repetidas que multiplicaban la demanda sobre el mercado oficial. \u201cEstabas constantemente comprando d\u00f3lar oficial, vendiendo al MEP, comprando d\u00f3lar oficial, vendiendo al MEP, cuantas veces se quiera. Y lo que estaba generando es demanda de d\u00f3lares en el MULC, que b\u00e1sicamente es competirle la plaza al Banco Central en un contexto donde necesita salir a comprar d\u00f3lares para fortalecer las reservas\u201d, explic\u00f3. Garay M\u00e9ndez remarc\u00f3 que la baja temporal de las retenciones al agro gener\u00f3 un mayor volumen de liquidaciones, lo que coincidi\u00f3 con la aparici\u00f3n de este arbitraje. \u201cLo que suced\u00eda es que la demanda se estaba viendo agigantada tambi\u00e9n por este rulo cambiario que se hab\u00eda generado. Entonces, un poco la medida de hoy es cortar con eso: que si vos compras despu\u00e9s no pod\u00e9s vender en el MEP.\u201d, concluy\u00f3. Consecuencias inmediatas Por su parte, Fausto Spotorno, economista de Orlando J. Ferreres, coincidi\u00f3 en que la norma tiene como objetivo frenar la salida r\u00e1pida de divisas a trav\u00e9s de operaciones especulativas. \u201cLa medida te impide hacer el rulo financiero, no es que no compres d\u00f3lares. Lo que s\u00ed te puede pasar es que al no poder comprar d\u00f3lares por el MEP, se puede agrandar la brecha\u201d, afirm\u00f3. Spotorno advirti\u00f3 que este tipo de pr\u00e1cticas aceleraba el drenaje de reservas. \u201cSi te hacen rulos, te sacan los d\u00f3lares m\u00e1s r\u00e1pido y eso te puede generar una brecha. Siempre se puede arbitrar de alguna forma. El mercado le encuentra la vuelta\u201d, sostuvo. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que los tenedores de bonos podr\u00edan beneficiarse en este escenario. \u201cLos que ya tienen bonos tambi\u00e9n se ver\u00e1n beneficiados porque se podr\u00e1n vender. Si est\u00e1s interviniendo y est\u00e1s gastando los d\u00f3lares\u2026 cuando el mercado es libre, hay arbitraje y es incluso deseable. Eso permite que el mercado de bonos no est\u00e9 distorsionado. Pero cuando es el Estado el que pone los d\u00f3lares, si hay arbitraje esos d\u00f3lares se le fugan mucho m\u00e1s r\u00e1pido\u201d, plante\u00f3. El retorno de esta restricci\u00f3n cruzada muestra que, en un momento de liquidaciones fuertes y necesidades de divisas, el Gobierno prioriz\u00f3 reforzar la posici\u00f3n de reservas aunque eso implique una mayor brecha cambiaria. Para los economistas consultados, la causa real de la medida no radica en un intento por contener la brecha, sino en garantizar que los d\u00f3lares que ingresan por exportaciones no se pierdan en maniobras especulativas. La estrategia oficial, de acuerdo con los analistas, es clara: asegurar el acceso a divisas para el Banco Central y postergar cualquier tensi\u00f3n mayor en el mercado cambiario hasta despu\u00e9s del proceso electoral. Desde el arco pol\u00edtico tambi\u00e9n hubo explicaciones. \u201cPrometi\u00f3 libertad y termin\u00f3 copiando el cepo kirchnerista. Ahora los que compran d\u00f3lar oficial no podr\u00e1n operar d\u00f3lares financieros. Milei enga\u00f1\u00f3 a quienes confiaron en \u00e9l, diciendo una cosa y haciendo otra\u201d, dijo Florencio Randazzo, ex ministro del Interior y referente bonaerense de Provincias Unidas. Mariano Zalazar Fuente