Jujuy: se busca a Melisa Yanina Soriano

Jujuy al día ® – El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a MELISA YANINA SORIANO, de 19 años.

Se encuentra desaparecida desde 26/09/2025, la denuncia fue radicada el 26/09/2025, con domicilio en B° Belgrano de San Salvador de Jujuy- Jujuy.

De tez morena, cabello de color negro, de 1,60 mts. de estatura aproximada.

Vestía: remera rosada, pantalón negro, zapatillas blancas.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.