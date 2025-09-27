El joven permaneci\u00f3 internado varios d\u00edas en el Hospital Pablo Soria y falleci\u00f3 por un traumatismo enc\u00e9falo craneal grave. La Divisi\u00f3n Homicidios tom\u00f3 intervenci\u00f3n en el caso Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Justicia de Jujuy investiga el fallecimiento de un joven estudiante que fue hallado inconsciente en un sector del barrio San Mart\u00edn de la capital provincial y que, tras permanecer varios d\u00edas internado en el Hospital Pablo Soria, muri\u00f3 ayer a causa de un traumatismo enc\u00e9falo craneal grave. Fuentes consultadas por nuestro medio se\u00f1alaron que el hecho ocurri\u00f3 el pasado lunes 22 de septiembre, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alert\u00f3 sobre la presencia de una persona tendida en las inmediaciones de un puente del barrio San Mart\u00edn. Al llegar al lugar, personal del SAME asisti\u00f3 al joven, que se encontraba en grave estado, y lo traslad\u00f3 de inmediato al nosocomio cabecera de la provincia. Pese a los esfuerzos m\u00e9dicos, el estudiante permaneci\u00f3 en condici\u00f3n cr\u00edtica y durante la madrugada de ayer se produjo su deceso. Su cuerpo fue llevado a la Morgue Judicial de Alto Comedero, donde se le practicar\u00e1 la autopsia correspondiente con el fin de establecer con precisi\u00f3n las causales de la muerte. Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Divisi\u00f3n Homicidios de la Brigada de Investigaciones de la Capital. La Justicia contin\u00faa con las averiguaciones para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades en este hecho que conmociona a la comunidad educativa y barrial.