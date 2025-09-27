Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n (MPA) de Jujuy, a trav\u00e9s del fiscal Dr. Alberto Mendivil y la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, llev\u00f3 adelante intensas tareas investigativas que permitieron la localizaci\u00f3n y detenci\u00f3n de L\u00e1zaro V\u00edctor Sotacuro, uno de los sospechosos del brutal triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. Las diligencias comenzaron en horas del mediod\u00eda del 26 de septiembre, cuando, por disposici\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Investigaciones, se efectuaron controles vehiculares, relevamiento de hospedajes y dem\u00e1s medidas en la ciudad fronteriza de La Quiaca, con conocimiento de la Unidad Fiscal local. Al descartarse que los pr\u00f3fugos se encontraran en territorio juje\u00f1o, se solicit\u00f3 la colaboraci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional de Villaz\u00f3n, Bolivia, con quienes se realizaron tareas conjuntas. Fruto de este trabajo coordinado, a las 20:00 horas se logr\u00f3 ubicar y detener a Sotacuro en un hospedaje de la ciudad boliviana, procedi\u00e9ndose a su traslado a dependencias policiales para resguardo y tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. El procedimiento fue dirigido por el Fiscal Mendivil, quien mantiene coordinaci\u00f3n con la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza, el Juzgado de Garant\u00edas N.\u00ba 4 de esa jurisdicci\u00f3n, y la Fiscal\u00eda de Villaz\u00f3n, con el fin de concretar el traslado del detenido a la Argentina. El MPA destaca la labor del equipo de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, cuyo compromiso y profesionalismo resultaron fundamentales para el \u00e9xito del operativo, as\u00ed como la cooperaci\u00f3n de las autoridades policiales y judiciales de Bolivia.