El Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional advirti\u00f3 que las r\u00e1fagas podr\u00edan alcanzar los 80 km\/h. Recomiendan evitar actividades al aire libre y asegurar objetos sueltos Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional (SMN) emiti\u00f3 un alerta amarilla por vientos intensos que afectar\u00e1 a distintas localidades de la provincia de Jujuy durante las pr\u00f3ximas horas. La advertencia rige para El Carmen, Ledesma, Palpal\u00e1, San Antonio, San Pedro, Santa B\u00e1rbara, Valle Grande, adem\u00e1s de la zona baja de los departamentos Doctor Manuel Belgrano y Tilcara. Seg\u00fan el informe oficial, se esperan vientos del sector sur con velocidades estimadas entre 30 y 45 km\/h, con r\u00e1fagas que podr\u00edan llegar a los 80 km\/h. Estas condiciones podr\u00edan generar complicaciones en la circulaci\u00f3n y riesgos asociados a la ca\u00edda de ramas, objetos y estructuras livianas. Ante este escenario, el SMN recomienda a la poblaci\u00f3n: Evitar actividades al aire libre mientras duren las condiciones adversas. Asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento, como chapas, macetas, carteles o toldos. Mantenerse informado a trav\u00e9s de los canales oficiales y autoridades locales. Tener preparada una mochila de emergencias que incluya linterna, radio, documentos y tel\u00e9fono celular cargado. Las autoridades recordaron que, si bien se trata de una alerta amarilla, es importante extremar precauciones para prevenir incidentes y minimizar riesgos, especialmente en zonas arboladas o con tendido el\u00e9ctrico expuesto.