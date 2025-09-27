Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Casa de la Caridad y Hogar de Ancianos, que dependen de la Prelatura de Humahuaca, desarrollan proyectos y acciones ambientales destinadas a fortalecer el v\u00ednculo y la inclusi\u00f3n de la comunidad. La Ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n, visit\u00f3 dos espacios dependientes de la Prelatura de Humahuaca, dedicados al trabajo, atenci\u00f3n y recreaci\u00f3n de promotores ambientales y ancianos. En la oportunidad, hizo entrega de ejemplares de \u00e1rboles nativos destinados a un programa de forestaci\u00f3n, y equipamiento para mejorar el servicio que ofrecen. En primer lugar, la titular de la cartera ambiental estuvo en la Casa de la Caridad \u201cNuestra Se\u00f1ora de la Candelaria\u201d, donde hizo entrega de ejemplares de olmos, sauces, y molles, entre otros \u00e1rboles nativos aptos para la zona, junto con los tutores que garantizar\u00e1n su crecimiento. All\u00ed convers\u00f3 con la Hermana Marta L\u00f3pez, quien recibi\u00f3 los plantines que luego ser\u00e1n plantados en el Barrio Santa B\u00e1rbara, de Humahuaca, en el marco del Programa de Promotores Ambientales \u201cLaudato Si\u2019\u201d. La Ministra Zigar\u00e1n felicit\u00f3 a quienes integran este Programa inspirado en la Enc\u00edclica del Papa Francisco. Entre otras actividades, se planifica desarrollar procesos de forestaci\u00f3n en diversos barrios de la ciudad de Humahuaca, con participaci\u00f3n de los vecinos y las vecinas. \u201cLa Enc\u00edclica del Papa Francisco ha movilizado en todo el mundo, a personas de diferentes credos, culturas, ideolog\u00edas, y espiritualidades, porque es un testimonio inspirador que nos convoca a adoptar medidas urgentes para combatir la crisis ambiental y clim\u00e1tica desde una reconversi\u00f3n moral profunda, y desde una participaci\u00f3n activa en todos los \u00f3rdenes de la vida\u201d, reconoci\u00f3 Zigar\u00e1n. Con la Hermana Marta L\u00f3pez tambi\u00e9n acord\u00f3 fortalecer el Programa \u201cCuidadores de la Casa Com\u00fan\u201d que tambi\u00e9n se desarrolla en Humahuaca. Y le expres\u00f3 la vocaci\u00f3n de acompa\u00f1arlos con asistencias t\u00e9cnicas tal como oportunamente se hizo con el hom\u00f3nimo programa en la Di\u00f3cesis de Jujuy a trav\u00e9s de la Pastoral Social. No solo con temas vinculados a forestaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la biodiversidad, sino tambi\u00e9n en clasificaci\u00f3n de residuos y reciclado.Por otra parte, la funcionaria provincial tambi\u00e9n visit\u00f3 el Hogar de Ancianos de la Prelatura de Humahuaca, ubicado en la zona de Pe\u00f1a Blanca. All\u00ed convers\u00f3 con la responsable, Noem\u00ed Herrera, y comparti\u00f3 una jornada recreativa con quienes est\u00e1n alojados y viven en dicha residencia.Luego de conocer la experiencia de trabajo en el lugar, y algunas pr\u00e1cticas de reciclaje y aprovechamiento sostenible, hizo entrega de un equipamiento para el uso dom\u00e9stico del Hogar, m\u00e1s precisamente un lavarropas y un secarropas de tipo industrial. La Ministra Zigar\u00e1n destac\u00f3 el trabajo de todos los equipos que forman parte del espacio: \u201cson una comunidad fraterna, una familia, con un gran compromiso y empat\u00eda para comprender a los ancianos\u201d.Tambi\u00e9n acerc\u00f3 el saludo del ex Obispo de la Prelatura de Humahuaca, el Padre Pedro Olmedo, quien fue uno de los impulsores de la construcci\u00f3n del Hogar. La Ministra relat\u00f3 que el propio sacerdote \u201cpensaba alojarse all\u00ed y acompa\u00f1ar a los ancianos en el Hogar una vez que se jubilara, por eso les transmit\u00ed el cari\u00f1o del padre Olmedo con quien siempre di\u00e1logo y me dice permanentemente que lleva a toda la gente de la prelatura en su coraz\u00f3n\u201d. \u201cHa sido una alegr\u00eda compartir con la comunidad del Hogar esta jornada que se hace en el marco de la semana del jubilado y de las personas mayores, agradezco el reconocimiento que me entregaron\u201d, expres\u00f3 Zigar\u00e1n. Al tiempo que dijo tambi\u00e9n que \u201cconversamos sobre algunas necesidades que tienen y nos comprometimos en fortalecer algunas acciones que llevan adelante\u201d.