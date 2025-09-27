Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza el \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 de Cargos Vacantes Centro de Formaci\u00f3n Profesional N\u00b0 3 \u2013 L.G.S.M. Confeccionista a Medida \u2013 Modisto\/a Escuela Profesional N\u00b0 14 \u2013 Yuto Confeccionista a Medida \u2013 Modisto\/a Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1dIfaes8-FABmt_8thZ0pmzpYLKn3Ckgr\/view Instituto de Educaci\u00f3n Superior N\u00b0 9 \u2013 San Pedro de Jujuy Tecnicatura Superior en Comunicaci\u00f3n Social con orientaci\u00f3n en Medios Digitales Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1Hl2WUbwNV0GdNcOCA7a3o1wJYBz6TfH6\/view