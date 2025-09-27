El Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional anticipa que este s\u00e1bado 27 de septiembre, la temperatura rondar\u00e1 entre 15 y 28 grados Jujuy al d\u00eda \u00ae - El pron\u00f3stico del tiempo para Jujuy, indica que hoy 27 de septiembre el cielo estar\u00e1 parcialmente nublado por la ma\u00f1ana y la temperatura rondar\u00e1 los 21 grados. De acuerdo al parte del Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional, el clima en Jujuy se presentar\u00eda sin lluvias, y los vientos del sur correr\u00e1n a una velocidad de entre 32 y 41 kil\u00f3metros por hora. La humedad ser\u00eda del 30 por ciento, y la visibilidad ser\u00eda buena. El sol sale a las 07:06 y se pone a las 19:19. Pron\u00f3stico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche El parte del servicio meteorol\u00f3gico prev\u00e9 que para despu\u00e9s del mediod\u00eda el cielo estar\u00e1 parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendr\u00e1n velocidades estimadas entre 13 y 22 km\/h. La temperatura pronosticada ser\u00eda de 28 grados.A la noche, el clima rondar\u00e1 los 22 grados, mientras que los vientos ser\u00e1n del este a una velocidad de 7 y 12 kil\u00f3metros por hora. La probabilidad de lluvia estar\u00eda en el orden del por ciento para esta franja del d\u00eda.