Jujuy al d\u00eda \u00ae - Desarrollo Humano y la Municipalidad invitan a la jornada recreativa de este 29 de septiembre. El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, en coordinaci\u00f3n con la Municipalidad de Libertador General San Mart\u00edn, llevar\u00e1 adelante una jornada recreativa en el marco del D\u00eda Internacional de las Personas Adultas Mayores este lunes 29 de septiembre de 9 a 12:30 horas en las instalaciones del Sindicato de Obreros y Empleados del Az\u00facar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), ubicado en el Barrio Teodosio L\u00f3pez, sobre Avenida Ant\u00e1rtida Argentina. Durante la jornada, las personas mayores disfrutar\u00e1n de actividades recreativas, din\u00e1micas l\u00fadicas, gimnasia recreativa, espacios de baile y momentos de encuentro, en un ambiente pensado para fortalecer v\u00ednculos y celebrar su rol fundamental en la comunidad. Con esta iniciativa, el Ministerio de Desarrollo Humano reafirma su compromiso de generar espacios de inclusi\u00f3n, encuentro y reconocimiento para las personas adultas mayores, garantizando su participaci\u00f3n activa y su derecho al disfrute.