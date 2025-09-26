Close Menu
    viernes, septiembre 26

    Modificación de recorridos y cortes de tránsito por la Elección Representante Nacional de los Estudiantes

    No hay comentarios

    Jujuy al día ® – Se informa que, con motivo de la realización de la Elección Representante Nacional de los Estudiantes en el estadio “23 de Agosto” el próximo viernes 26 a las 21 horas, se implementarán cambios en la circulación del transporte urbano de pasajeros y cortes de tránsito en la zona.

    Cambios en recorridos del transporte urbano

    Las modificaciones regirán desde las 17 horas y hasta finalizar el servicio.

    Recorrido de ida: Av. Savio – derivador Pco. Marshke (altura Riobamba) – Chimborazo – Las Heras – Pasaje Posadas – Pco. Marshke – Hipólito Irigoyen – Iriarte – Lisandro de la Torre – recorrido habitual.

    Recorrido de regreso: Av. El Éxodo – Pueyrredón – Leandro Alem – Av. Savio – recorrido habitual.

    Paradas provisorias:

    Las Heras y Chaco

    Las Heras y Cuyo

    Las Heras y Los Andes

    Las Heras y Rastreador

    Los refuerzos del transporte urbano tendrán paradas sobre la margen derecha de Av. Pco. Marshke entre Tte. Fernández y Chaco, por lo que estará prohibido estacionar en el sector desde las 12 horas.

    Cortes de tránsito desde las 18 horas

    Se dispondrán restricciones en el tránsito en los siguientes puntos:

    Av. Savio ingreso a Lincoln

    Lincoln y Taboada

    Av. Pco. Marshke ingreso (altura Rotonda de Las Américas)

    Derivador ingreso Av. Savio (altura Rotonda de Las Américas)

    Éxodo y Pueyrredón

    Cerro Aguilar y Éxodo

    Tumusla y Éxodo

    Santa Bárbara y Éxodo

    Humahuaca y Tumusla

    Humahuaca y Calilegua

    Caseros y Santa Bárbara

    Caseros y Los Decididos

    Caseros y Los 33 Orientales

    Pueyrredón y Hugo Wast (circulación en ambos sentidos)

    Despejes y prohibición de estacionamiento

    Santa Bárbara entre Éxodo y Caseros

    Humahuaca entre Tumusla y PichinchaSe solicita a la población, y en particular a los conductores, prestar especial atención a la señalización y al personal de Tránsito apostado en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo del evento.

