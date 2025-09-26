La Legislatura recibió a alumnos de escuelas de Huacalera y Rinconadillas en el marco de visitas educativas

Jujuy al día ® – Estudiantes de la Escuela Primaria Nº 31 “Gral. Manuel Eduardo Arias” de Huacalera y de la Escuela Nº 128 “Leopoldo Lugones” de Rinconadillas visitaron la Legislatura de Jujuy, donde participaron de un recorrido guiado por sus instalaciones y se interiorizaron sobre el procedimiento de sanción de leyes.

Durante la jornada, fueron recibidos en el recinto de sesiones por los diputados Diego Cruz, María Teresa Ferrín, Mabel Batallanos, Agustina Guzmán, Yolanda Ramos y Diego Rotela, quienes explicaron a los jóvenes el funcionamiento del Poder Legislativo. La actividad se enmarca en un circuito educativo por instituciones del Estado Provincial y en la participación de los alumnos en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En ese contexto, el diputado Diego Cruz expresó su emoción tras recibir en la Legislatura de Jujuy a los alumnos de las dos escuelas: “Cada vez que llegan chicos del interior me recuerdan a mi propia escuelita y a mis estudiantes. Fue un verdadero gusto recibirlos en la sala de sesiones, uno de los espacios más importantes de la provincia donde se debaten las leyes”, destacó el legislador.

Agradeció a los docentes que acompañaron a los alumnos y subrayó la importancia de que cada vez más instituciones del interior visiten la Casa de las Leyes. “Es una alegría y un honor recibirlos. Siempre pensamos en que el interior existe y debemos estar junto a ellos”, refirió.

Asimismo, Corina Guanuco, directora de la escuela General Manuel Eduardo Arias explicó que dentro del diseño curricular se tiene previsto la visita de diferentes espacios pertenecientes a la administración pública “los lugares importantes que hacen a nuestra provincia de Jujuy y a conocer qué es lo que se hace en esta casa”, y resaltó la oportunidad de que los niños de – 4º grado del establecimiento- puedan encontrarse con chicos de otros lugares “y poder intercambiar experiencias”.

Por su parte, Mercedes Humacata, directora de la Escuela Nº 128 ‘Leopoldo Lugones’ comentó que este era un momento muy esperado por los chicos “porque lo veníamos planeando desde principio de año, hay muchos chicos que no conocían San Salvador, así que esperamos aprovechar al máximo esta salida”. Cabe mencionar que los alumnos de la escuela Lugones son del 2º al 7º grado.

En tanto, Silvana Ramos, directora saliente de la escuela Nº 128 explicó que esta visita, además de conocer y vivir la Fiesta de los Estudiantes, forma parte de un proyecto educativo de “llevarlos a que conozcan museos históricos, el Salón de la Bandera, que son espacios que ellos no conocen”.

Finalmente, las docentes de ambas escuelas coincidieron en agradecer a las autoridades legislativas y del gobierno, que hicieron realidad esta visita.

Se espera para los próximos días, la llegada de otras instituciones educativas como parte de las visitas educativas programadas