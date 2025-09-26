Se trata de Juan Carlos Gonz\u00e1lez, de 60 a\u00f1os, quien hab\u00eda desaparecido a mediados de junio. Mat\u00edas Jurado ahora est\u00e1 imputado por qu\u00edntuple homicidio agravado Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n de Jujuy confirm\u00f3 la identificaci\u00f3n de la quinta v\u00edctima en la investigaci\u00f3n contra Mat\u00edas Jurado, acusado de ser un asesino serial. Se trata de Juan Carlos Gonz\u00e1lez, el hombre de 60 a\u00f1os que hab\u00eda sido reportado como desaparecido el 11 de junio pasado en el barrio Coronel Arias de la capital juje\u00f1a. El anuncio lo realizaron este jueves el procurador general Sergio Lello S\u00e1nchez y el fiscal regional Guillermo Beller, quienes explicaron en una conferencia de prensa que el cotejo de ADN dio resultado positivo. Gonz\u00e1lez se suma as\u00ed a las cuatro primeras personas detectadas entre los rastros biol\u00f3gicos levantados de la casa de Jurado: Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel \u00c1ngel Quispe (60) y Juan Jos\u00e9 Ponce (51). La posibilidad de localizar en la vivienda restos de sangre de Gonz\u00e1lez era concreta para los investigadores a partir de la pista de su tel\u00e9fono celular: el aparato tuvo un \u00faltimo contacto cerca de ese domicilio. Con esta confirmaci\u00f3n, ahora Jurado ser\u00e1 imputado por un quinto homicidio agravado. La causa especifica el agravante de ensa\u00f1amiento, alevos\u00eda y placer en concurso real, lo cual prev\u00e9 la pena de prisi\u00f3n perpetua. El periodo de prisi\u00f3n preventiva actualmente dispuesto rige hasta el 4 de diciembre, aunque podr\u00eda extenderse si el equipo fiscal as\u00ed lo necesitara. Hasta el momento, en la investigaci\u00f3n se ha procesado m\u00e1s del 80 por ciento de la evidencia disponible. Los fiscales sostuvieron que todav\u00eda restan determinar a qui\u00e9nes pertenecen otros dos perfiles de ADN m\u00e1s hallados en la casa del detenido. Hay sospechas de que podr\u00edan estar relacionados con personas desaparecidas cuyas familias se encuentran fuera del pa\u00eds, por lo que ser\u00e1n sometidas a nuevos cruzamientos. Mientras tanto, contin\u00faan los an\u00e1lisis de c\u00e1maras de seguridad y la verificaci\u00f3n del uso de la tarjeta SUBE, que podr\u00edan vincular a Jurado y a las v\u00edctimas. Las c\u00e1maras ya tomaron al acusado con dos de los cinco desaparecidos. Adem\u00e1s, la semana pr\u00f3xima estar\u00eda terminado el informe psiqui\u00e1trico y psicol\u00f3gico, aunque fuentes judiciales consultadas por este medio ya adelantaron que el acusado no es inimputable, es decir, Jurado es completamente apto para enfrentar el proceso penal. C\u00f3mo era el modus operandi del asesino serial Seg\u00fan la reconstrucci\u00f3n de los investigadores y los testimonios recabados, presentaba una secuencia con patrones reiterados: Eleg\u00eda los d\u00edas viernes para dirigirse a puntos donde sol\u00edan encontrarse personas en situaci\u00f3n de calle. En esos encuentros, ofrec\u00eda trabajos circunstanciales -como changas en la terminal- o bebidas alcoh\u00f3licas. Con este m\u00e9todo, consegu\u00eda persuadir a las personas para que lo acompa\u00f1aran hasta su domicilio en el barrio Alto Comedero. Una vez que acced\u00edan a entrar en la casa, las v\u00edctimas eran recibidas solo por Jurado; el adolescente que viv\u00eda con \u00e9l sol\u00eda retirarse. Los investigadores sospechan que, dentro de la vivienda, Jurado somet\u00eda a sus v\u00edctimas y proced\u00eda a descuartizarlas. Algunos restos humanos eran enterrados en el mismo domicilio, otros se quemaban con la finalidad de reducirlos y parte de ellos se colocaban en bolsas de consorcio que luego eran descartadas en basurales de la zona. En el interior de la casa, las herramientas halladas por los peritos -como palas, bolsas, carretillas y ollas- formar\u00edan parte del cuadro que acompa\u00f1ar\u00eda este accionar por el que fue detenido. Desde el comienzo de la causa, el sospechoso siempre se pronunci\u00f3 inocente. Las entrevistas que realizaron a su entorno permitieron establecer que \u201cera una persona muy violenta\u201d. \u201cEso lo han dicho todos. Han coincidido todos: familiares, vecinos, gente que lo conoc\u00eda de alg\u00fan merendero donde a veces \u00e9l frecuentaba, que era una persona muy violenta. Violenta desde la parte f\u00edsica y violenta tambi\u00e9n desde la intimidaci\u00f3n y amenazas con armas\u201c, puntualiz\u00f3 Beller. De la misma manera, asegur\u00f3 que esto se habr\u00eda probado a trav\u00e9s de los informes que se obtuvieron de las veces que cumpli\u00f3 condena en el Servicio Penitenciario. Entre ellas, se conoci\u00f3 un episodio en el que Jurado protagoniz\u00f3 una pelea que lo hab\u00eda dejado malherido.