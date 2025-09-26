El trabajo articulado apunta a consolidar redes interinstitucionales y avanzar en la construcci\u00f3n de estrategias comunes Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el marco de las pol\u00edticas p\u00fablicas orientadas a la promoci\u00f3n y garant\u00eda de derechos, el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy llev\u00f3 a cabo la Jornada Integral de Abordaje de Derechos en el Centro Cultural Jorge Accame, con la participaci\u00f3n de organismos provinciales, municipales y judiciales. La iniciativa tuvo como prop\u00f3sito generar un espacio de intercambio y formaci\u00f3n en torno a la protecci\u00f3n de derechos, la convivencia social y la construcci\u00f3n de v\u00ednculos saludables en la comunidad. Durante la jornada se abordaron tem\u00e1ticas clave, entre ellas: Protocolos de actuaci\u00f3n ante la vulneraci\u00f3n de derechos de ni\u00f1as, ni\u00f1os, adolescentes y adultos mayores, a cargo de la Secretar\u00eda de Ni\u00f1ez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano; Violencia y relaciones sanas, impulsado por la Secretar\u00eda de Equidad y Promoci\u00f3n de Derechos junto al Consejo Provincial de Mujeres; Convivencia social, a trav\u00e9s de un taller dictado por el Juzgado Contravencional N\u00b0 1 del Ministerio de Seguridad; Cuidado responsable de los animales en la justicia contravencional, presentado por la Defensor\u00eda P\u00fablica Contravencional del Ministerio de Seguridad; Abordaje y buen trato a personas con discapacidad en contextos municipales, desarrollado por la Secretar\u00eda de Asuntos y Relaciones Municipales de la Jefatura de Gabinete; Articulaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n con la sociedad civil seg\u00fan la Ley 6363. El encuentro permiti\u00f3 consolidar redes interinstitucionales y avanzar en la construcci\u00f3n de estrategias conjuntas para fortalecer la protecci\u00f3n de derechos en el territorio, reafirmando el compromiso del Gobierno de Jujuy con una sociedad m\u00e1s inclusiva y participativa.