Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 En la tarde del martes, efectivos del Grupo Especial Motorizado de la Polic\u00eda de Jujuy aprehendieron a dos adolescentes tras un operativo activado a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre su presunta actividad il\u00edcita en inmediaciones de la Plaza de los Inmigrantes, en San Salvador de Jujuy. El procedimiento se concret\u00f3 alrededor de las 16:55, cuando personal policial intercept\u00f3 a dos j\u00f3venes en la intersecci\u00f3n de las calles Juana Manuela Gorriti y Coronel Uriondo. Los mismos coincid\u00edan con la descripci\u00f3n brindada por el sistema de emergencias y se mostraron visiblemente nerviosos al ser identificados. Con la intervenci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Narcotr\u00e1fico, se revis\u00f3 una mochila que portaban, encontr\u00e1ndose en su interior 17 envoltorios de polietileno que conten\u00edan un total de 11 gramos de marihuana, aparentemente fraccionados para la venta. Ambos adolescentes fueron trasladados a la Direcci\u00f3n General de Narcotr\u00e1fico y puestos a disposici\u00f3n del magistrado interviniente.