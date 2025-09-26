Jujuy al d\u00eda \u00ae - Una delegaci\u00f3n de ni\u00f1os y j\u00f3venes de la localidad pune\u00f1a de Rinconada realiz\u00f3 una emocionante visita a la capital juje\u00f1a, combinando cultura, educaci\u00f3n y las celebraciones de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). El viaje se enmarc\u00f3 en un proyecto escolar y cultural de la Escuela N\u00b0 23 que busca potenciar las capacidades y la identidad de los estudiantes de la Puna. La agenda de la delegaci\u00f3n incluy\u00f3 un recorrido por puntos hist\u00f3ricos y emblem\u00e1ticos de la ciudad. Los alumnos visitaron el Cabildo Hist\u00f3rico, presenciaron el majestuoso desfile de carrozas en Ciudad Cultural y tuvieron un paso significativo por el Sal\u00f3n de la Bandera de Casa de Gobierno. M\u00fasica Andina en Casa de Gobierno El momento culmine de la visita se vivi\u00f3 en el Patio de Las Magnolias del edificio administrativo. El grupo folcl\u00f3rico "Sentimiento Rinconade\u00f1o", integrado por estudiantes de la Escuela N\u00b0 23, ofreci\u00f3 una vibrante presentaci\u00f3n de m\u00fasica andina que deleit\u00f3 al personal y a los visitantes de Casa de Gobierno. Al finalizar la actuaci\u00f3n, Gustavo M\u00e9ndez, vocal electo de la Comisi\u00f3n Municipal de Rinconada, comparti\u00f3 la alegr\u00eda de los estudiantes: \u201cLos chicos en el norte por lo general ven la fiesta de los estudiantes por la tele, por eso estar ac\u00e1 los pone muy felices\u201d, subray\u00f3, destacando la importancia de esta experiencia de inmersi\u00f3n. Un Proyecto que Fortalece la Identidad Mirta Llampa, directora de Cultura de Rinconada, enfatiz\u00f3 que la visita fue posible "gracias a la Secretar\u00eda de Gesti\u00f3n de la Gobernaci\u00f3n", que encabeza Anal\u00eda Ruiz. Llampa resalt\u00f3 la motivaci\u00f3n del grupo: \u201cEllos est\u00e1n muy motivados por tocar en Casa de Gobierno, con ganas de querer mostrar nuestra cultura y nuestras tradiciones\u201d. Por su parte, Vilma Hoyos, directora de la escuela N\u00b0 23, "Remedios de Escalada de San Mart\u00edn", explic\u00f3 el prop\u00f3sito pedag\u00f3gico de la iniciativa. El proyecto art\u00edstico, enmarcado en el Espacio de Definici\u00f3n Institucional (EDI), busca "potenciar y estimular las capacidades que tienen nuestros ni\u00f1os de la Puna". El objetivo primordial, detall\u00f3, es que los j\u00f3venes \u201cfortalezcan la identidad y lo art\u00edstico, adem\u00e1s que se inserten en la sociedad, tengan la posibilidad que los conozcan\u201d. La exitosa visita no solo permiti\u00f3 a los j\u00f3venes conocer de cerca los s\u00edmbolos de la provincia y la FNE, sino que tambi\u00e9n les brind\u00f3 un escenario central para compartir y celebrar el talento y la rica tradici\u00f3n cultural de Rinconada.