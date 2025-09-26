Jujuy al d\u00eda \u00ae - Se realiz\u00f3 en el marco de sus fiestas patronales locales por parte del Consejo Provincial de la Mujer. Se instal\u00f3 un stand informativo con el objetivo de acercar a la comunidad herramientas que permitan identificar tipos y modalidades de violencia para poder solicitar ayuda inmediata. As\u00ed tambi\u00e9n se brindaron detalles sobre el funcionamiento del Centro de Atenci\u00f3n a Mujeres en Situaci\u00f3n de Violencia de Santa Clara, as\u00ed como de los 19 centros distribuidos en toda la provincia. Cada uno de los dispositivos cuenta con profesionales del trabajo social, la psicolog\u00eda y la abogac\u00eda quienes realizan la asistencia, el acompa\u00f1amiento y la contenci\u00f3n necesaria en cada caso. El Centro de Atenci\u00f3n a Mujeres en Situaci\u00f3n de Violencia de Santa Clara est\u00e1 ubicado en Avenida Juan Jos\u00e9 Castro S\/N del Barrio Kirchner. En la oportunidad se promocion\u00f3 la l\u00ednea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363 que funciona todos los d\u00edas del a\u00f1o las 24 horas. Durante la jornada de promoci\u00f3n, difusi\u00f3n y prevenci\u00f3n de la violencia de g\u00e9nero se destac\u00f3 la importancia de promover el acceso a espacios de contenci\u00f3n y asesoramiento gratuito.La participaci\u00f3n en este tipo de celebraciones populares permite llegar a un p\u00fablico amplio, fortalecer la prevenci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n sobre la problem\u00e1tica, y generar mayor conocimiento acerca de los recursos provinciales destinados a la protecci\u00f3n de mujeres y diversidades.