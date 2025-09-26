Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n inform\u00f3 que para la asignaci\u00f3n de bancos para el ingreso de alumnos a 1er a\u00f1o del ciclo lectivo 2026 se mantendr\u00e1 el sistema mixto. En las escuelas donde los aspirantes no superen los bancos disponibles, la asignaci\u00f3n ser\u00e1 directa. En las instituciones donde la demanda sea mayor a las vacantes, la asignaci\u00f3n y distribuci\u00f3n se realizar\u00e1 de la siguiente manera: En 20 escuelas con sobredemanda hist\u00f3rica habr\u00e1 una instancia evaluativa de contenidos b\u00e1sicos de Lengua y Matem\u00e1tica. En las dem\u00e1s instituciones sobredemandadas, la asignaci\u00f3n ser\u00e1 a trav\u00e9s de INPROJUY. Se acercan fechas importantes Del 13 al 17 de octubre: primera preinscripci\u00f3n online (en una sola instituci\u00f3n de preferencia). 28 de octubre: primera instancia de asignaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de vacantes a trav\u00e9s de INPROJUY. 31 de octubre: instancia evaluativa en las 20 escuelas con sobredemanda hist\u00f3rica. M\u00e1s info en nuestra p\u00e1gina web https:\/\/educacion.jujuy.gob.ar\/ingreso2026\/