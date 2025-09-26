Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Desarrollo Humano firmar\u00e1 un convenio con la Municipalidad de La Quiaca para fortalecer el trabajo territorial de las OPD. El Ministerio de Desarrollo Humano, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Desarrollo Humano y Gesti\u00f3n Administrativa, concretar\u00e1 la firma de un convenio con la Municipalidad de La Quiaca, destinado a profundizar el trabajo territorial mediante el fortalecimiento de las Oficinas de Protecci\u00f3n de Derechos (OPD) y la implementaci\u00f3n de programas sociales de impacto directo en la comunidad. En la reuni\u00f3n encabezada por la ministra Marta Russo Arriola, junto al secretario de Desarrollo Humano y Gesti\u00f3n Administrativa, Oscar Llobet, y el intendente de La Quiaca, Dante Vel\u00e1zquez, se coordin\u00f3 que el convenio buscar\u00e1 articular recursos provinciales y municipales en beneficio de la poblaci\u00f3n, con un enfoque integral en la prevenci\u00f3n y la promoci\u00f3n de derechos. El intendente Vel\u00e1zquez destac\u00f3 que este acuerdo permitir\u00e1 \u201cun trabajo mancomunado entre el Gobierno de la Provincia, a trav\u00e9s de este ministerio, y la Municipalidad de La Quiaca, respecto a las OPD y otros programas que se desarrollar\u00e1n en la ciudad\u201d. Se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s que la articulaci\u00f3n institucional \u201cser\u00e1 vital para reforzar la gesti\u00f3n municipal y trabajar en red\u201d. El convenio contemplar\u00e1 un amplio abanico de acciones: acompa\u00f1amiento a microemprendedores mediante capacitaciones, promoci\u00f3n de h\u00e1bitos saludables, atenci\u00f3n a personas mayores y abordaje de problem\u00e1ticas complejas que impactan con mayor fuerza en zonas de frontera. En los pr\u00f3ximos d\u00edas, equipos t\u00e9cnicos del Ministerio de Desarrollo Humano desembarcar\u00e1n en la ciudad para acompa\u00f1ar territorialmente la puesta en marcha de estas acciones. Esta asistencia marcar\u00e1 el inicio de una etapa de intervenci\u00f3n integral con foco en la participaci\u00f3n comunitaria y la prevenci\u00f3n de adicciones. Finalmente, Vel\u00e1zquez agradeci\u00f3 a la ministra Russo \u201cpor la extensa reuni\u00f3n que permitir\u00e1 alinear la proyecci\u00f3n de La Quiaca con la mirada del Ministerio\u201d, resaltando que este convenio \u201cser\u00e1 un buen momento para reafirmar las fuertes acciones que llevaremos a cabo en conjunto\u201d.