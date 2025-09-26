Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Direcci\u00f3n de Acompa\u00f1amiento Integral Educativo (DAI), dependiente del Ministerio de Educaci\u00f3n, particip\u00f3 en el desfile "Bienvenida Primavera" con un grupo de estudiantes del colegio secundario Nacional N\u00ba3 \u201c\u00c9xodo Juje\u00f1o\u201d quienes se autoproclamaron como "embajadores de una cultura de Cuidado". Este tradicional desfile re\u00fane a escuelas primarias, asociaciones e instituciones especiales para celebrar la llegada de la primavera combinando arte, m\u00fasica y comunidad, buscando generar v\u00ednculos entre los estudiantes, la familia y la escuela. Es as\u00ed como \u201cLos Pandas\u201d elaboraron una pancarta con un mensaje positivo sobre acciones que se transforman en decisiones que suman al cuidado, con el objetivo de inspirar a las nuevas generaciones a reflexionar y fortalecer los v\u00ednculos desde el respeto, la empat\u00eda, la solidaridad, el compa\u00f1erismo y el pensamiento cr\u00edtico. Esta iniciativa busca promover los derechos de los estudiantes, el autocuidado, la autovaloraci\u00f3n y la libre expresi\u00f3n de deseos, pensamientos y sentimientos. Y de esta manera generar un precedente para futuras ediciones de la fiesta nacional de los estudiantes.