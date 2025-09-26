Jujuy al d\u00eda \u00ae - Tesorer\u00eda de la Provincia anunci\u00f3 el pago a los trabajadores estatales, correspondiente al mes de septiembre de 2025. El mi\u00e9rcoles 1 de octubre percibir\u00e1n haberes, Veteranos de Guerra de Malvinas, Polic\u00eda de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Aut\u00e1rquicos. El jueves 2 de octubre cobrar\u00e1n sus sueldos agentes de la Administraci\u00f3n Central, Ministerio de Salud, de Desarrollo Humano y municipios. El viernes 3 de octubre har\u00e1n lo propio los trabajadores de Educaci\u00f3n de Nivel Inicial y Primario; Educaci\u00f3n Secundaria, Superior. Por \u00faltimo, el s\u00e1bado 4 de octubre, se va a efectivizar sus haberes a Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y Funcionarios.