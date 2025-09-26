Jujuy al d\u00eda \u00ae - La pobreza en la Argentina contin\u00faa siendo un problema extendido, con fuertes contrastes entre regiones y ciudades. De acuerdo con el informe del Indec del primer semestre de 2025, el 31,6% de las personas se encontraba por debajo de la l\u00ednea de pobreza, mientras que el 6,9% no lograba cubrir la canasta b\u00e1sica alimentaria y qued\u00f3 en la indigencia. En n\u00fameros absolutos, se trata de 9,45 millones de personas pobres, de las cuales 2,05 millones son indigentes. En comparaci\u00f3n con el segundo semestre de 2024, la pobreza descendi\u00f3 6,5 puntos porcentuales y la indigencia baj\u00f3 1,3 puntos. La reducci\u00f3n se explic\u00f3 por un incremento del 26,3% en los ingresos familiares, superior a la suba de las canastas b\u00e1sicas, que fue de 13,2% en la alimentaria y 12,3% en la total. El mapa El Noreste (NEA) registr\u00f3 los peores resultados, con un 39% de las personas bajo la l\u00ednea de pobreza. En esta regi\u00f3n se destacaron valores elevados en Gran Resistencia (48,1%), Corrientes (37,4%), Formosa (28,3%) y Posadas (38,1%). La regi\u00f3n de Cuyo tambi\u00e9n mostr\u00f3 indicadores altos: Gran Mendoza alcanz\u00f3 33,5%, Gran San Juan 36% y Gran San Luis 30,3%. En el Noroeste (NOA), la pobreza fue del 31,2% en promedio, con ciudades como Gran Tucum\u00e1n-Taf\u00ed Viejo (30,8%), Jujuy-Palpal\u00e1 (31,2%), Gran Catamarca (34%), La Rioja (32,4), Salta (29,5) y Santiago del Estero-La Banda (32,5%). La regi\u00f3n Pampeana present\u00f3 un 30,5% de pobreza, pero con fuertes diferencias seg\u00fan la ciudad. Concordia fue una de las m\u00e1s comprometidas, con 49,2%. Tambi\u00e9n se registraron niveles altos en Gran La Plata (35,2%), Gran Santa Fe (35,8%) y San Nicol\u00e1s-Villa Constituci\u00f3n (34,5%). En tanto, Gran Rosario (28,1%), Gran C\u00f3rdoba (29,5%), Gran Paran\u00e1 (29,9%), Mar del Plata (27,5%), Bah\u00eda Blanca-Cerri (23,5%), R\u00edo Cuarto (24,4%) y Santa Rosa-Toay (25,6%) se ubicaron por debajo del promedio. En el Gran Buenos Aires, el 31,5% de las personas estaba en la pobreza. En la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires el \u00edndice fue del 15,1%, mientras que en los partidos del conurbano alcanz\u00f3 al 35,3%. Por \u00faltimo, en la Patagonia se observ\u00f3 la menor incidencia del pa\u00eds, con un 27%. All\u00ed, los valores m\u00e1s bajos se registraron en Ushuaia-R\u00edo Grande (22,3%), mientras que Viedma-Carmen de Patagones (26,7%), Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (26,9%), Neuqu\u00e9n-Plottier (26%), Rawson-Trelew (30,1%) y R\u00edo Gallegos (32,3%) mostraron niveles intermedios. Ca\u00edda generalizada de la pobreza Entre el primer semestre de 2024 y el mismo per\u00edodo de 2025, la pobreza mostr\u00f3 ca\u00eddas muy pronunciadas en varios aglomerados urbanos. Uno de los descensos m\u00e1s fuertes se observ\u00f3 en Formosa, donde la proporci\u00f3n de personas pobres pas\u00f3 del 67,6% al 28,3%, una reducci\u00f3n de casi 40 puntos porcentuales. Un cambio similar se registr\u00f3 en Ushuaia-R\u00edo Grande, que baj\u00f3 de 48,6% a 22,3%, con una disminuci\u00f3n de m\u00e1s de 26 puntos. Tambi\u00e9n hubo mejoras significativas en el Gran Resistencia, que retrocedi\u00f3 de 76,2% a 48,1%, y en el Gran Tucum\u00e1n-Taf\u00ed Viejo, que descendi\u00f3 de 55,8% a 30,8%. Otro caso destacado fue el de R\u00edo Cuarto, en la regi\u00f3n pampeana, que redujo su \u00edndice de pobreza de 54,3% a 24,4% en un a\u00f1o, marcando una baja superior a los 29 puntos porcentuales. En el caso de Gran C\u00f3rdoba, la baja fue de 20 puntos porcentuales. Radiograf\u00eda de los m\u00e1s afectados Seg\u00fan los datos relevados por el Instituto Nacional de Estad\u00edsticas y Censos, el impacto de la pobreza es particularmente fuerte en los m\u00e1s j\u00f3venes. El 45,4% de los menores de 14 a\u00f1os vive en hogares pobres. Entre las personas de 15 a 29 a\u00f1os, la incidencia se ubic\u00f3 en 37%, mientras que en el grupo de 30 a 64 a\u00f1os fue de 27,7%. En los mayores de 65 a\u00f1os, el nivel de pobreza fue del 10,8%. La Encuesta Permanente de Hogares tambi\u00e9n ofrece informaci\u00f3n sobre la brecha de ingresos de la poblaci\u00f3n pobre e indigente en relaci\u00f3n con el valor de las canastas b\u00e1sicas. En el primer semestre de 2025, los ingresos de los hogares pobres estuvieron, en promedio, un 37% por debajo de la canasta b\u00e1sica total, mientras que en el caso de los indigentes la diferencia con la canasta alimentaria fue de 37,9%. Estas distancias reflejan la dificultad para cubrir necesidades esenciales aun cuando las familias perciben ingresos regulares. El relevamiento muestra, adem\u00e1s, que la incidencia de la pobreza es mayor en los aglomerados de menos de 500.000 habitantes, donde el 32,4% de las personas est\u00e1 en esa condici\u00f3n, frente al 31,4% en las ciudades m\u00e1s grandes. De esta manera, el mapa trazado por el Indec no solo marca disparidades regionales, sino tambi\u00e9n diferencias significativas seg\u00fan el tama\u00f1o y caracter\u00edsticas de los centros urbanos.