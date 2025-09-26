Jujuy al d\u00eda \u00ae - La feria denominada Paris Expo \u2013 realizada en Porte de Versailles (Francia) recibi\u00f3 participantes de todo el mundo, entre ellos una comitiva juje\u00f1a, diferentes representantes de destinos y empresas del sector. En este marco, el stand recibi\u00f3 la visita del Embajador de la Rep\u00fablica Argentina en Francia, Ian Sielecki, lo que destaca la importancia de la participaci\u00f3n en este tipo de acciones internacionales en pos de fortalecer los lazos comerciales, culturales y tur\u00edsticos. La IFTM Top Resa es la principal plataforma B2B de la industria tur\u00edstica en Francia y uno de los encuentros m\u00e1s influyentes a nivel global. En su edici\u00f3n actual apunta a superar los 34 mil profesionales del sector, lo que se constituye como una oportunidad ideal para Argentina para mostrar todo su potencial y desarrollo tur\u00edstico. Proyecci\u00f3n argentina en Top Resa Con el claro objetivo de fortalecer las relaciones comerciales con el mercado franc\u00e9s, la presencia en Top Resa busca mantener la visibilidad institucional de la Marca Argentina y brindar herramientas de comercializaci\u00f3n a los agentes y operadores tur\u00edsticos. El trabajo integral abarca acciones de entrenamiento, promoci\u00f3n y comercializaci\u00f3n, consolidando a la Argentina como destino tur\u00edstico de relevancia internacional. En este contexto, el pa\u00eds aprovecha el espacio para promover todas las propuestas para la temporada de primavera \u2013 verano, constituida como contra temporada del mercado europeo, lo que abre m\u00e1s oportunidades de negocio. Adem\u00e1s, se difunde la nueva landing de enoturismo de Visit Argentina como instrumento potente de venta, en tanto concentra las experiencias m\u00e1s variadas para este segmento en todo el territorio nacional. El stand institucional (B080) cuenta con una superficie de 44 m\u00b2, diez escritorios de trabajo y la presencia de seis empresas privadas y cuatro destinos y entidades p\u00fablicas de nuestro pa\u00eds. La delegaci\u00f3n argentina est\u00e1 integrada por el INPROTUR (Visit Argentina), Visit Buenos Aires, Visit Jujuy, Visit Salta, Secretar\u00eda de Turismo de El Calafate. Tambi\u00e9n forman parte de la comitiva las empresas privadas Southern Experience, Amahuaca, Helling\u2019s Travel, Esteros Viajes, Eurotur y Vivaterra. Francia: un socio estrat\u00e9gico para el turismo argentino ICon un enfoque integral en turismo de ocio, viajes de negocios, MICE, innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y sostenibilidad, IFTM Top Resa 2025 ofrece un marco ideal para generar contactos estrat\u00e9gicos, explorar nuevas oportunidades de negocio y difundir la diversidad de destinos que ofrece nuestro pa\u00eds. Consolidado como el und\u00e9cimo mercado emisivo hacia la Argentina en 2024, Francia representa un p\u00fablico diverso y altamente interesado en descubrir la riqueza de nuestros destinos. Desde la cosmopolita Ciudad de Buenos Aires hasta la naturaleza imponente del Glaciar Perito Moreno en El Calafate, las Cataratas del Iguaz\u00fa, Ushuaia y la Patagonia andina \u2014con Bariloche, Villa La Angostura y San Mart\u00edn de los Andes\u2014, as\u00ed como el magnetismo cultural del Norte con Salta, Tucum\u00e1n y Jujuy, los viajeros franceses encuentran en la Argentina una combinaci\u00f3n \u00fanica de paisajes, cultura y aventura. El perfil de quienes nos visitan refleja un equilibrio generacional: un 17% tiene entre 18 y 29 a\u00f1os, un 25% se ubica en la franja de 30 a 44, un 18% entre 45 y 59, un 23% supera los 60 a\u00f1os y un 7% corresponde a menores de 18. Sus motivaciones principales son las vacaciones (40%), el reencuentro con familiares y amigos (35%) y los viajes de negocios (18%), entre otros motivos. Con una estad\u00eda media de 23 noches, los turistas franceses eligen Argentina como destino para vivir experiencias profundas y empapadas de cultura viva.