Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Coordinaci\u00f3n de Promoci\u00f3n de Derechos organiza estos espacios de encuentro junto a estudiantes. El Ministerio de Desarrollo Humano, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Ni\u00f1ez, Adolescencia y Familia, contin\u00faa desarrollando charlas en distintas instituciones educativas de la provincia con el prop\u00f3sito de abordar problem\u00e1ticas actuales como bullying y grooming que afectan a ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. En esta oportunidad, la actividad se llev\u00f3 a cabo en la Escuela Provincial de Arte N\u00ba 1 \u201cMedardo Pantoja\u201d, con la participaci\u00f3n de estudiantes de 1\u00ba y 2\u00ba a\u00f1o. Durante la jornada se trabajaron tem\u00e1ticas vinculadas al bullying, grooming, autoestima y estereotipos de belleza, generando un espacio de reflexi\u00f3n y di\u00e1logo junto al estudiantado. Estas instancias, impulsadas por la Coordinaci\u00f3n de Promoci\u00f3n de Derechos, tienen como objetivo concientizar y prevenir situaciones de vulnerabilidad, promoviendo el respeto, la construcci\u00f3n de v\u00ednculos saludables y el fortalecimiento de la autoestima en el \u00e1mbito escolar.