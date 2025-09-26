Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Desarrollo Humano, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Asistencia Directa, comunica que desde el Lunes 29 de septiembre, se llevar\u00e1 a cabo la entrega directa de m\u00f3dulos alimentarios del Programa \u201cComer en Casa\u201d, a familias de San Francisco, Santa Ana, Valle Colorado, Libertador General San Mart\u00edn, Caimancito y Fraile Pintado. En un trabajo articulado entre el equipo t\u00e9cnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades de municipios, comisiones municipales y Unidades de Gesti\u00f3n locales, se concretar\u00e1 el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios de la siguiente manera: Cronograma: Lunes 29 y martes 30 de septiembre: San Francisco, en dependencias de la Comisi\u00f3n Municipal de 7:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hs. Martes 30 de septiembre: Santa Ana, en instalaciones de la Comisi\u00f3n Municipal, ubicada en calle Central s\/n., de 8:00 a 13:00 hs. Valle Colorado, en dependencias de la Comisi\u00f3n Municipal, de calle Belgrano s\/n., de 8:00 a 12:00 hs. Martes 30 de septiembre y mi\u00e9rcoles 1 de octubre: Libertador General San Mart\u00edn, en instalaciones del Centro Integrador Comunitario, de calle Tiraxi s\/n del barrio La Loma, el martes 30 de 8:00 a 17:00 hs. y el mi\u00e9rcoles 31 de 8 a 15 hs. Caimancito, en el Comedor Comunitario Infantil (CCI), ubicado en calle Buenos Aires s\/n del barrio Bel\u00e9n, de 8:00 a 12:00 hs. Mi\u00e9rcoles 1 y jueves 2 de octubre: Fraile Pintado, en el Comedor Nora Mealla ubicado en avenida 24 de Mayo s\/n., de 9:00 a 17:00 hs. En tanto que en Chalic\u00e1n se realizar\u00e1 el mi\u00e9rcoles 1 de octubre en el Sal\u00f3n de Usos M\u00faltiples (SUM), de 9:00 a 17:00 hs. La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribuci\u00f3n con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado \u00danico de Discapacidad (C.U.D.).