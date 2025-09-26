Close Menu
    viernes, septiembre 26

    Clima en Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de septiembre de 2025

    No hay comentarios

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 26 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 30 grados

    Jujuy al día ® – El pronóstico del tiempo para Jujuy, indica que hoy 26 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

    De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

    El sol sale a las 07:07 y se pone a las 19:19.

    Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

    El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

    A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

    Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

    Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

    Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.

    Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.

    Protegerse del sol.

    Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.

