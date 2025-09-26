Jujuy al d\u00eda \u00ae - La actividad se destin\u00f3 a la comunidad en general y, de manera especial, a los estudiantes y docentes del Bachillerato Provincial N\u00b0 8 Salvador Mazza. La actividad tuvo como prop\u00f3sito principal fortalecer la educaci\u00f3n y la sensibilizaci\u00f3n en igualdad de g\u00e9nero, as\u00ed como cuestionar y transformar aquellas normas culturales que reproducen desigualdades y discriminaciones. A trav\u00e9s de un espacio participativo, se brind\u00f3 asesoramiento, se difundieron los servicios con los que cuenta el Gobierno de Jujuy y se comparti\u00f3 la l\u00ednea gratuita, confidencial y disponible las 24 horas: 0800 888 4363, destinada a mujeres o personas del colectivo LGBTIQA+ en situaci\u00f3n de violencia. Igualdad de g\u00e9nero y v\u00ednculos respetuosos Durante el recorrido por los distintos stands preparados por los alumnos, se reforzaron los mensajes de prevenci\u00f3n de la violencia de g\u00e9nero, generando un intercambio que permiti\u00f3 a los j\u00f3venes apropiarse de herramientas para la promoci\u00f3n de v\u00ednculos respetuosos, la construcci\u00f3n de relaciones igualitarias y el fortalecimiento de sus derechos. La jornada reafirm\u00f3 la importancia del trabajo conjunto con las instituciones educativas para promover espacios libres de violencias, impulsar una cultura de respeto a la diversidad y garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas.